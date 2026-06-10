Modellen Emily Ratajkowski fejrer sin 35-års fødselsdag i en rød kjole med udskæringer

Den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Emily Ratajkowski, der fejrede sin fødselsdag den 7. juni 2026, delte en række billeder taget om aftenen på Instagram. I centrum for opmærksomheden var en rød midikjole udsmykket med stigeudskæringer, hvilket straks vakte diskussion.

En rød kjole med metalliske stigeudskæringer

På de delte billeder optræder Emily Ratajkowski iført en dybrød midikjole, der er tætsiddende til hendes figur. Den detalje, der gør kjolen særligt slående, er et metallisk gittermønster placeret midt på barmen, der skaber en række vandrette, stigelignende udskæringer. Dette udførlige, næsten skulpturelle, tøj forvandler silhuetten til et sandt couture-statement.

Den valgte røde farve er lige så elegant. Mættet, dyb, næsten filmisk, står den i skarp kontrast til Emily Ratajkowskis solbrune hud og fanger lyset fra alle vinkler. En nuance, der minder om de kjoler, som italienske stjerner i 1950'erne – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – bar – og passer perfekt til æstetikken i en fødselsdagsfest, der er udtænkt som en helt særlig begivenhed.

Stiletter med dyreprint i kontrast

For at fuldende looket: et par sort-hvide stilettohæle med dyreprint. Et modevalg, der bryder renheden i den røde monokrome farve og tilføjer et strejf af stilfuld dristighed til outfittet. Emily Ratajkowski valgte absolut enkelhed i sit hår. Hendes lange brune hår er løst i en bevidst pjusket effekt, der giver et afslappet præg til det overordnede look. Med hensyn til makeup gælder den samme minimalistiske tilgang: en frisk teint, definerede øjenbryn og læber, der også fremstår dybrøde. Farveskemaet er perfekt koordineret.

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En selvsikker og fri atmosfære

Ud over outfittet er det den overordnede atmosfære i karrusellen, der virkelig skiller sig ud. Emily Ratajkowski poserer i forskellige situationer – med et glas i hånden eller mens hun snakker med sine venner – i en afgjort festlig atmosfære. Hendes venner og bekendte gik bestemt ikke glip af muligheden. I kommentarerne under opslaget skrev den russiske model Irina Shayk: "Vi elskede at fejre dig i går aftes, min dronning." Den mexicanske skuespillerinde, sangerinde og model Eiza González tilføjede blot : "Tillykke med fødselsdagen, drømmepige." Det er en påmindelse om, hvor meget den amerikanske mode- og filmindustri stadig er en verden af kvindeligt kammeratskab.

Med denne røde udskårne kjole leverer Emily Ratajkowski en særlig mesterlig demonstration. Og i en alder af blot 35 år bekræfter hun, at hun går ind i dette nye årti med den samme stilistiske dristighed, som hun har dyrket siden sin debut – nu kombineret med en skarp politisk bevidsthed.