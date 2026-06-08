Gravide Aubrey Plaza viser sin babymave frem på den røde løber

Julia P.
Extrait de la série « White Lotus »

Den amerikanske skuespillerinde og producer Aubrey Plaza oplever en af de mest intense perioder i sit privatliv. Hun optrådte for nylig på den røde løber ved Tony Awards i New York sammen med sin partner Chris Abbott. Og hendes babymave, som hun gjorde en stor indsats for at vise frem, tiltrak straks alles opmærksomhed.

En søjlekjole

Til lejligheden valgte Aubrey Plaza en lang sort kolonnekjole udsmykket med tynde hvide lodrette striber. Et perfekt skræddersyet stykke, der omfavnede hendes figur, samtidig med at det blidt tilpassede sig graviditetens kurver. Hun fuldendte sit look med en bevidst minimalistisk tilgang: langt hår, der var simpelt løst, underspillet makeup og ingen statement-smykker. En raffineret stil, der lod hendes silhuet og selve øjeblikket stå i centrum. På flere billeder kan man se skuespillerinden hvile en beskyttende hånd på sin mave – en øm gestus, der nu er blevet en klassiker blandt gravide berømtheder.

Et vidende udseende

Sammen med Aubrey Plaza koordinerede Chris Abbott sit look perfekt med sin partners. Den amerikanske skuespiller optrådte iført en sort fløjls-smokingjakke, en hvid skjorte, et sort slips og sorte bukser. En ren og underspillet elegance, der passede perfekt til aftenens ånd.

Denne optræden havde en særlig betydning for parret. Chris Abbott blev nomineret til bedste mandlige birolle for sin skildring af Biff Loman i genopførelsen af Arthur Millers ikoniske skuespil "Death of a Salesman", en produktion der fik ikke færre end ni Tony Award-nomineringer i 2026.

En graviditet bekræftet i april sidste år

I det tidlige forår bekræftede parret, at de ventede deres første barn sammen. Aubrey Plaza talte offentligt for første gang i podcasten "SmartLess" med afvæbnende oprigtighed: "Nå, der er en baby indeni mig," indrømmede hun og tilføjede: "Jeg har altid, altid, altid ønsket at vide, hvordan det føltes. Dette eventyr virker så interessant."

Med denne strålende optræden ved Tony Awards i 2026 markerer Aubrey Plaza en vigtig milepæl i sit liv. Parret, der deler adskillige professionelle projekter - fra off-Broadway-teater til filmen "Black Bear" fra 2020 - ser ud til at nærme sig dette nye kapitel med lige så meget medvirken som diskretion.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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