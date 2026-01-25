Search here...

Denne amerikanske model, mor til to, lyser de sneklædte tinder op.

Léa Michel
Jasmine Tookes/Instagram

Jasmine Tookes, ikonisk Victoria's Secret-model og mor til to, satte for nylig Instagram i brand med en serie billeder taget i et betagende snelandskab. Den amerikanske model stråler, poserende i et ultra-chic, helt sort outfit: et tætsiddende sportstøj-ensemble fra Goldbergh, der blander elegance og funktionalitet til at trodse bjergene.

Et look, der er universelt anerkendt på sociale medier

Disse billeder, der blev lagt ud midt i januar, indfanger hendes magnetiske aura midt i den uberørte sne, med betagende bjergudsigter og minimalistisk styling. Som mor til Mia Victoria (født i 2023) og et nyligt budt andet barn velkommen, legemliggør hun en kraftfuld og rolig femininitet. Fanreaktionerne har været enstemmige og entusiastiske: "Storslået", "En utrolig aura", "Det ligner en James Bond-film, jeg elsker den."

Kommentarerne strømmer ind under hendes opslag, hvor de roser hendes karisma og stil, der forvandler sneen til en Hollywood-kulisse. Det er ikke første gang, at Jasmine har udmærket sig i vinterlige sorte tøj – hun delte allerede et lignende træningsoutfit den 17. januar – men denne træning i højden forstærker hendes image som en inspirerende kvinde, der med succes balancerer moderskab og en karriere på topniveau.

En strålende mor og en tidløs engel

Efter at have gået på catwalken ved Victoria's Secret Fashion Show i 2025, mens hun var ni måneder gravid, fortsætter Jasmine Tookes med at fejre glæderne ved forældreskabet på sociale medier. Hun har været gift med iværksætteren Juan David Borrero siden 2021 og deler autentiske familieøjeblikke og beviser, at modelarbejde også giver mulighed for personlig balance. Hendes snehvide opslag, langt fra catwalken, viser en kvinde, der naturligt oplyser selv de koldeste omgivelser og inspirerer tusindvis af følgere med sin ynde.

Disse vinterbilleder minder om Jasmine Tookes' meteoriske opstigning, især som en Victoria's Secret-engel siden 2015. Ved at vælge sne og sort til at skinne, fusionerer hun mode, natur og moderskab i en fængslende visuel fortælling.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
