Denne amerikanske skuespillerinde fra Euphoria reagerer på kritik om sit ansigt

Den amerikanske skuespillerinde Chloe Cherry, der blev berømt i serien "Euphoria", er træt af kommentarer om sit udseende. Hun har besluttet at reagere og fordømmer en "ægte besættelse af sit ansigt".

Et "socialt eksperiment" i mødet med kritik

I et videointerview med et britisk dameblad adresserede Chloe Cherry den strøm af kritik, der er rettet mod hendes læber siden hendes optræden i anden sæson af serien Euphoria. "Alle sagde: 'Åh Gud, dine læber er enorme!' Og jeg tænkte: 'Jamen, det er mit ansigt,'" fortalte hun. For skuespillerinden tog denne lavine af reaktioner form som et "socialt eksperiment", der afslørede, hvordan folk dømmer en person, der vælger at ændre sin egen krop. "Folk bekymrer sig alt for meget om, hvad andre mennesker gør med deres egne ansigter," hævdede hun.

Læber der er gået viralt siden "Euphoria"

Lige siden hun spillede Faye i den populære HBO-serie, har Chloe Cherrys udseende været under intens lup. Hendes ankomst i sæson 2 bragte hende til berømmelse, men udløste også en strøm af memes og kommentarer om hendes fyldige læber. Allerede i 2022 betroede hun Variety sin forbløffelse over fænomenets omfang: antallet af overskrifter og publikationer dedikeret til hendes mund virkede simpelthen "surrealistisk" for hende.

En klar og ærlig tilgang til sine ændringer

Langt fra at gemme sig, omfavner Chloe Cherry fuldt ud sine valg. "Selvfølgelig får jeg læbefiller," forklarede hun i en skønhedsvideo til Vogue. Hun indrømmer endda at have fået dem lavet så ofte, at hun ikke længere har brug for bedøvende creme. "Det er min ting," opsummerer hun. Chloe Cherry erkender, at hun i starten brugte Botox og fillers, fordi hun ikke kunne lide sit ansigt, før det blev "en vane". Med humor joker hun om sin pande, som hun mener, hun har fået så meget arbejde på, at musklen er "atrofieret". På trods af dette siger hun, at hun er "tilfreds med resultatet".

En debat om friheden til at bestemme over sin egen krop

Ud over hendes personlige erfaring fremhæver Chloe Cherrys udtalelse et afgørende socialt spørgsmål: alles ret til at kontrollere deres eget udseende uden at dømme. Ved at nægte at retfærdiggøre sig selv minder Chloe Cherry os om en sandhed, der ofte glemmes online: hendes ansigt tilhører kun hende. Dette budskab om autonomi giver genlyd i en tid, hvor kvinders udseende mere end nogensinde kommenteres, dissekeres og kritiseres på sociale medier.

Ved at adressere kritikken direkte forvandler Chloe Cherry en tilbagevendende kontrovers til en appel om individuel frihed. Hun sender et klart budskab: Hvad en person beslutter at gøre med sin egen krop, er deres egen sag.