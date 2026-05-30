"Alle er forelskede i hende": denne fremadstormende skuespillerinde fascinerer internetbrugere

En ny "scream queen" hersker på internettet, og hendes navn er Inde Navarrete. Den amerikanske skuespillerinde, der er blevet katapulteret til berømmelse af gyserfænomenet "Obsession", skaber røre på de sociale medier.

"Besættelse", årets gyserfænomen

"Obsession", der fik premiere i amerikanske biografer i midten af maj, blev et af de største overraskelseshits i 2026. Filmen, instrueret af den unge filmskaber Curry Barker, følger Bear, en musikbutiksansat, der bruger en forbandet genstand kaldet "One Wish Willow" til at få sin livslange veninde, Nikki, til at forelske sig vanvittigt i ham. Naturligvis forvandler ønsket sig til et mareridt.

Filmen, der er en blanding af overnaturlig gyser, psykologisk spænding og temaer om samtykke, høstede anmelderros med en score på over 90% på Rotten Tomatoes. Drevet næsten udelukkende af mund-til-mund og virale reaktioner, indtjente den næsten 74 millioner dollars på verdensplan med et budget på knap 1 million dollars.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af A Shot (@ashotmagazine)

Inde Navarrete, den nye "skrigedronning"

Kernen i denne entusiasme er Inde Navarretes præstation som Nikki. Både kritikere og publikum roser hendes skildring som "lige så hjerteskærende, som den er skræmmende". Skuespillerinden skifter problemfrit mellem flere registre – den "perfekte" og forfrosne kone, den skrigende unge kvinde i kollapsens greb, og så skallen tømt for al energi – nogle gange inden for en enkelt scene. Deadline magazine tøvede ikke med at krone hende til en bekræftet "skrigedronning".

Hvem er Inde Navarrete?

For dem, der lige har opdaget hende, er Inde Navarrette langt fra en nykommer. Hun er født i Tucson, Arizona, og havde allerede gjort sig et navn ved at spille Sarah Cushing i serien "Superman & Lois" fra 2021 til 2024. Hun medvirkede også i "13 Reasons Why". I denne krævende rolle i "Obsession", som hun indrømmer nogle gange skræmte hende under optagelserne, siger Navarrette, at hun fandt inspiration fra Mia Goth i "Pearl". Hvad angår hendes fremtid, opsummerede hun det enkelt: Hvis gysergenren vil have hende, har hun til hensigt at blive i den et stykke tid.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Virginie Pineda (@virginie.pineda)

Internetbrugere er charmerede

Det er primært online, at "Navarrette-fænomenet" er eksploderet. TikTok-redigeringer, reaktionsvideoer, fanteorier: sociale medier er mættede med indhold, der roser hende. I kommentarerne går den samme begejstring igen: "alle er forelskede i hende" og "hun er den nye store stjerne." Mange omtaler allerede Inde Navarrette som den "næste store gyserstjerne".

Med "Obsession" stjal Inde Navarrete ikke bare showet: hun erobrede internettet. Med kritikerros og online beundring har hun etableret sig som årets gennembrudsstjerne i 2026 – og markerer utvivlsomt begyndelsen på en meget lovende karriere.