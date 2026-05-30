Sangerinden Madison Beer skaber furore i et vintage grønt fløjlskorset

Den amerikanske sangerinde, model og skuespillerinde Madison Beer fortsætter med at gøre sig bemærket på sin turné. I Barcelona satte hun scenen i brand i et fantastisk grønt korset, der vakte reaktioner fra hendes fans på sociale medier.

Madison Beer sætter scenen for Barcelona

Mens hun var i Barcelona som en del af sin "Locket Tour", leverede Madison Beer en meget rost optræden. Hun delte en karrusel på Instagram med titlen "One Week of the Locket Tour", der viste sine outfits, fanreaktioner og atmosfæren under sine koncerter. Selvom hvert af hendes looks gjorde indtryk, var det et grønt stykke tøj, der blev båret til koncertfinalen, der især fangede alles opmærksomhed.

Et populært grønt frynset korset

Til sin store finale valgte Madison Beer en stropløs grøn korsetbody med frynser. En farve, der var både livlig og sofistikeret, og som tryllebandt hendes fans. Hun bar sit lange hår løst og valgte et blødt, naturligt makeup-look. En subtil balance mellem sofistikering og rockenergi, tro mod hendes flair for det dramatiske.

En vintage-æstetik, der er kær for Madison Beer

Dette valg passer perfekt ind i den let genkendelige verden af hendes "Locket"-æra, som trækker på en vintage, næsten victoriansk æstetik, hvor medaljoner har symbolsk betydning. Madison Beer, der nyder at blande romantiske stykker, korsetter og retro-detaljer, har ofte udtrykt sin forkærlighed for tøj, "der allerede har haft et liv". Denne modefornemmelse er tydelig i hvert af hendes sceneoutfits, fra blonder og sløjfer til korsetsilhuetter.

Fansene var vundet over.

Offentliggørelsen af hendes outfit udløste en strøm af beundrende reaktioner. Komplimenter strømmede ind under hendes billeder: mange internetbrugere beskrev hende som "storslået", mens andre så hende som "en engel". Dette bekræfter blot hendes status som et modeikon, hvis hver optræden på scenen bliver et sandt stiludsagn.

Med dette grønne korset, som hun havde på til afslutningen af sin koncert i Barcelona, skabte Madison Beer et af de mest iøjnefaldende looks på sin "Locket Tour". Ved at blande dristige farver med vintage-raffinement beviste hun endnu engang, at hun mestrer kunsten at forvandle scenen til en sand catwalk.