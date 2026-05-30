I et historisk øjeblik i Hollywood vakte Miley Cyrus furore i en skulpturel kjole.

Det er et øjeblik, der er ætset ind i Hollywoods historie. Den amerikanske sangerinde, sangskriver, musiker, producer og skuespillerinde Miley Cyrus, der er blevet hædret med sin egen stjerne på Walk of Fame, gjorde et varigt indtryk i en skulpturel kjole.

En stjerne på Hollywood Walk of Fame

Den 22. maj 2026 modtog Miley Cyrus en stor ære: den 2.845. stjerne på Hollywood Walk of Fame i musikkategorien. Hun nød dette meget symbolske øjeblik, der anerkender en karriere, der strækker sig over næsten to årtier, og hendes varige indflydelse på populærkulturen.

En arkivkjole med en skulpturel effekt

Til lejligheden traf Miley Cyrus et stærkt modevalg: en sort Atelier Versace-kjole fra husets arkiver, en model fra efterårskollektionen 2015, som allerede blev set for mere end ti år siden på den tysk-amerikanske model, programleder og skuespillerinde Heidi Klum ved amfAR-gallaen.

Den tætsiddende kjole legede med transparens, med halterneck-udskæring, åbne paneler og spindelvævslignende blondearbejde, kunstfærdigt placeret på strategiske steder. En skulpturel effekt, tro mod Miley Cyrus' rock-chic æstetik.

Minimalistisk skønhed og rørende tale

For at lade sin kjole stå i centrum valgte Miley Cyrus et minimalistisk skønhedslook: elegant blond hår, smoky eyes, nude læbestift og underspillede smykker. Ud over sin stil resonerede hendes tale med publikum. "Det, der gør denne stjerne så speciel, er, at den repræsenterer en ophobning af hengivenhed," betroede hun og beskrev øjeblikket som "hårdt, sjovt og fantastisk." Hun var omgivet af sin forlovede Maxx Morando, sin mor Tish og sin søster Brandi.

Fra Hannah Montana til popikon

Denne pris er sandelig en ekstraordinær rejse. Miley Cyrus blev opdaget som 13-årig i Disney-serien "Hannah Montana", og opbyggede derefter en solokarriere som musiker efter seriens afslutning i 2011. Siden da har hun udgivet ni studiealbum og vundet tre Grammy Awards.

Ved at modtage sin stjerne forvandlede Miley Cyrus en karrieremilepæl til et sandt stilstatement og bekræftede dermed, at hun er en af de mest "dristige" kunstnere i sin generation.