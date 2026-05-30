Mellem paddleboarding og yachting deler Amy Schumer sin ferie med sin søn

Sommeren er officielt begyndt for Amy Schumer. Den amerikanske stand-up komiker, skuespillerinde og manuskriptforfatter delte billeder fra sin solrige yachtferie, inklusive paddleboarding, jetski og kvalitetstid med sin søn, Gene.

En solrig ferie på en yacht

Amy Schumer gav sine følgere et glimt af sin drømmeferie gennem en serie billeder lagt ud på Instagram. Hun stråler i en livlig rød badedragt med en stor stråhat, mens hun balancerer på et paddleboard midt i det dybblå vand. Tro mod sin skarpe vid begrænsede hun sig ikke til "beskedne" positurer: på et andet billede, siddende på en jetski iført sort hjelm og redningsvest, stikker hun tungen ud og giver legende kameraet langfingeren. En unik måde for hende at fejre sommerens ankomst.

Et rørende bånd med sin søn Gene

Ud over det sjove var denne tur frem for alt en mulighed for at dele dyrebare øjeblikke som familie. På et af de mest hjertevarmende billeder kører Amy Schumer en jetski med sin 7-årige søn, Gene, bag hende. Den lille dreng, hvis ansigt er maskeret for at beskytte sit privatliv, har en blå hjelm, redningsvest og våddragt på.

Et ophold i stil med "White Lotus", humoristisk version

Resten af albummet afslører en postkortlignende setting, værdig til "White Lotus"-serien – men altid farvet af Amy Schumers karakteristiske selvironik. Komfortabelt placeret på yachten i et meget "stille luksuriøst" brunt og hvidt silkesæt, grimasserer hun legende, mens Genes lille hånd blidt skubber hendes ansigt væk.

På et andet billede poserer hun, mens hun foregiver at være dramatik og stirrer ud i det fjerne, iført en stråhat, solbriller og en rød ventilator med ordet "aircondition". Amy Schumer nød også denne tur i selskab med venner.

Mellem vandsport og latterbrøl nyder Amy Schumer en ferie, der afspejler hendes personlighed: solrig, ubekymret og fuld af ømhed. Denne sommerferie beviser, at hun bedre end nogen anden ved, hvordan man kombinerer afslapning, selvironik og familiebånd.