Som 44-årig viser denne brasilianske model sin figur frem på stranden

Anaëlle G.
@alessandraambrosio/Instagram

Den brasilianske model og skuespillerinde Alessandra Ambrosio lagde for nylig et billede op på Instagram, der straks vakte furore. Den tidligere Victoria's Secret-engel stråler på en tropisk strand med fødderne i turkisblåt vand, vendt mod en horisont af bjerge og sejlbåde.

Naturlig elegance

Klædt i et safranorange outfit – shorts og en bolero (en kort jakke/oppeknappet vest) – og toppet med en stråhat, udstråler den brasilianske model en strålende og rolig skønhed. Dette foto, sandsynligvis taget i Brasilien, afspejler Alessandras forbindelse til sine rødder, såvel som hendes engagement i en livsstil, der balancerer sport, velvære og personlig balance.

En bølge af online beundring

Opslaget genererede hundredtusindvis af likes på bare få timer og en lavine af ros. Internetbrugere roste enstemmigt hendes tidløse karisma: "Du er en gudinde, tidløs!" , "Som 44-årig er du mere inspirerende end nogensinde," "Absolutte mål på stranden." Mellem hjerte- og ild-emojis og beundringsbeskeder var støtten overvældende.

Som ambassadør for wellnessmærker og medstifter af sin egen badetøjslinje inspirerer Alessandra Ambrosio langt ud over catwalken. Disse strandfotos er en del af en vedvarende bane: en kvinde, der navigerer gennem årene med sindsro, en autenticitet, som hendes fans fortsat fejrer.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
