Læder fra top til tå: Kim Kardashian sætter stilen til 45

Naila T.
@kimkardashian/Instagram

For at fejre sin datter Chicagos 8-års fødselsdag valgte Kim Kardashian et iøjnefaldende look: en tætsiddende brun læderkjole kombineret med en overdimensioneret sort frakke med bælte. En kontrast mellem "vinterens strenghed" og en selvsikker stil.

En stil der ikke undskylder

Grundlæggeren af SKIMS-mærket valgte et outfit, der udstrålede en følelse af selvbekræftelse, langt fra den "forventede" diskretion, som mødre oplever ved familiebegivenheder. Med en dyb halsudskæring, en tætsiddende kjole og en selvsikker kropsholdning forblev Kim tro mod sin æstetik, uanset omstændighederne. Hun beviste, at man kan være forælder og stadig hævde sin tilstedeværelse offentligt med styrke – hvis nogen stadig var i tvivl.

Online kritik, en tavs reaktion

Som det ofte er tilfældet, oversvømmede kommentarer hurtigt de sociale medier: fra hån mod hendes figur til beskyldninger om at forsøge at "stjæle rampelyset" blev Kim mødt med sexistiske og nedværdigende bemærkninger. Hun svarede ikke; hendes holdning sagde det hele: at fortsætte med at leve efter sine egne regler uden at skulle retfærdiggøre sig selv.

Læder, dets visuelle signatur

I flere år har Kim Kardashian gjort læder til et centralt element i sin garderobe. Catsuits, trenchcoats, monokrome ensembler ... hun fremviser dette materiale i alle dets variationer og stræber altid efter visuel sammenhæng. Gennem dette valg etablerer hun en kraftfuld, raffineret og øjeblikkeligt genkendelig æstetik.

Et billede af en moderne mor

Ud over stilen viser de offentliggjorte billeder en opmærksom og nærværende kvinde: et tæt bånd med sin datter, en manicure de laver sammen, ømme udvekslinger i lufthavnen… Kim vender stereotyperne ved at vise en "dobbeltside": en hengiven mor og en kvinde, der frit kan udtrykke sig personligt. Hun nægter at tilpasse sig det restriktive billede af den blide og beskedne mor.

I en kontekst hvor kropsstandarder og aldersrelaterede forventninger fortsat er udbredte, fungerer Kim Kardashians strukturerede og selvsikre fremtoning som et statement. Det er en påmindelse om, at kvinder har ret til at eksistere fuldt ud uden at rette sig efter ordene "for meget" eller "ikke nok".

Naila T.
Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
