Den brasilianske tilhænger Adriana Lima tiltrækker sig opmærksomhed på tribunen.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Den brasilianske model Adriana Lima er stolt af sin arv og sørgede for at støtte Brasilien ved VM i fodbold i 2026. Hun tog på stadion for at heppe på Seleção, og hendes fan-look gik ikke ubemærket hen på tribunen.

Et stilfuldt opdateret fan-look

Til lejligheden valgte Adriana Lima et simpelt outfit. Hun bar den ikoniske gule trøje fra det brasilianske landshold, som hun smart kombinerede med en denimjakke og jeans, hvilket skabte et trendy "total denim"-look. En smart måde at forvandle et klassisk fanoutfit til et virkelig moderigtigt look, der beviser, at det er muligt at støtte sit hold med stil.

Håret strøget tilbage, en signaturdetalje

Adriana Lima valgte glat og elegant hår til sin frisure. Denne detalje, som er blevet en stor trend i de seneste sæsoner, tilføjer et sofistikeret og moderne touch til det overordnede look, der står i kontrast til den afslappede følelse af jersey og denim. Kombineret med naturlig makeup giver det hende en raffineret elegance, der er tro mod hendes modelimage.

En passioneret støtte

Ud over hendes stil var det Adriana Limas entusiasme, der virkelig fængslede alle. Synligt bevæget af øjeblikket delte hun sin begejstring og kaldte det en "unik mulighed". Hun er oprindeligt fra Brasilien og har aldrig lagt skjul på sin tilknytning til sit land, som hun stolt repræsenterer internationalt. Hendes tilstedeværelse på tribunerne, hvor hun støttede Seleção under denne konkurrence, der blev afholdt i USA, illustrerer perfekt denne nationale stolthed.

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En model med international anerkendelse

Adriana Lima, der blev opdaget for over tyve år siden, har etableret sig som en af sin generations mest berømte modeller. Hun er en fast del af catwalken og internationale kampagner og en naturlig ambassadør for brasiliansk elegance, selv på tribunerne på et stadion.

Med dette fanværdige look beviser Adriana Lima, at elegance og passion for fodbold kan gå hånd i hånd. Med sin nationale trøje, denim og elegante frisure formåede hun at tiltrække sig opmærksomhed, samtidig med at hun viste sin støtte til Brasilien. En optræden, der ikke overraskende gik ubemærket hen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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