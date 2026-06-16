Shakira afslører, hvorfor VM ændrede hendes liv langt ud over musikken

For Shakira er VM meget mere end bare en scene. I et interview medPeople magazine afslørede den colombianske sangerinde og sangskriver, hvor meget denne begivenhed har formet hendes liv – og ikke kun musikalsk. Hun talte om en forbindelse til fodbold, som hun føler er "ubrydelig".

En historie der begynder med musik

Shakiras engagement i FIFA World Cup går tilbage til 2006, hvor hun optrådte med "Hips Don't Lie" sammen med den haitianske sanger og rapper Wyclef Jean. Det var i 2010, med "Waka Waka (This Time for Africa)", at hun for alvor satte sit præg på konkurrencens historie. Hun vendte tilbage i 2014 med "La La La (Brazil 2014)", hvilket cementerede sin status som en ikonisk kunstner i turneringen. Med hver udgave lægger Shakira navn til en sang, der er blevet en klassiker.

Et møde der ændrede alt

FIFA World Cups indflydelse på hendes liv rækker langt ud over musikken. Det var under VM i 2010, at Shakira mødte sine børns far, den tidligere fodboldspiller Gerard Piqué, som var med i konkurrencen på det tidspunkt. Fra dette forhold kom hendes to sønner, Milan på 13 og Sasha på 11. Sangerinden kalder dem kærligt sine "Waka-børn". "Jeg tror, de blev født på grund af den sang," betror hun sig og tilføjer, at de repræsenterer "det smukkeste, der nogensinde er sket for hende".

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Et bånd hun beskriver som "skæbne"

Da hun blev spurgt om, hvad der trækker hende tilbage til FIFA World Cup igen og igen, svarede Shakira med et enkelt ord: "Skæbne". For hende har hver udgave noget "magisk" over sig. Hun husker endda 2014, hvor hun, gravid med Sasha, blev "afmasket" af sine fans, der kunne gætte hendes graviditet på skærmen. Alle disse minder forstærker yderligere hendes tilknytning til begivenheden.

En central rolle ved VM i fodbold i 2026

Shakira har endnu engang en fremtrædende plads i år. Hun har allerede optrådt sammen med den nigerianske sanger og sangskriver Burna Boy ved åbningskampen, hvor hun sang "Dai Dai", den officielle sang for FIFA World Cup™ 2026. Hun er også klar til at skrive historie ved at deltage i det allerførste halvlegsshow ved en FIFA World Cup, under finalen i juli, sammen med Madonna og det sydkoreanske boyband BTS.

Mellem globale hits, et afgørende møde og fødslen af sine børn opretholder Shakira en ekstraordinær forbindelse til FIFA World Cup. Begivenheden, der er mere end blot en scene, ændrede virkelig hendes livsforløb. Det er en kærlighedsaffære med fodbold, som sangerinden tydeligvis ikke vil glemme lige foreløbig.