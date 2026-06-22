480.000 perler og 25.000 fjer: Dua Lipas brudekjole gemmer på en imponerende mængde arbejde

Den britiske sangerinde og sangskriver Dua Lipa har endelig afsløret sin brudekjole. Flere uger efter sit bryllup med den britiske skuespiller Callum Turner delte hun de første billeder af en spektakulær Chanel Haute Couture-kreation, hvis tilblivelse tog flere år.

Et hemmeligt bryllup på Sicilien

Det var på Sicilien i det sydlige Italien, at Dua Lipa fejrede sit ægteskab med den britiske skuespiller Callum Turner. Før denne italienske ceremoni havde Dua Lipa og Callum Turner officielt udvekslet løfter i slutningen af maj ved en borgerlig ceremoni i en retsbygning i London. Den sicilianske fejring, mere festlig og omgivet af sine kære, udvidede disse indledende administrative forpligtelser med en mere følelsesladet begivenhed. Denne faseopdelte tilgang gjorde det muligt for parret at beskytte deres privatliv, samtidig med at de markerede begivenheden med deres familie og venner.

En længe ventet afsløring på Instagram

Det var på sin Instagram-konto, at Dua Lipa delte de første officielle billeder af den italienske vielse. Opslaget, med den blotte tekst "Mr & Mrs", viser sangerinden arm i arm med sin nuværende mand i elegante og lysende omgivelser. Dette officielle opslag udløste straks en bølge af reaktioner på de sociale medier, især på grund af den spektakulære kjole, Dua Lipa valgte at bære den dag.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af DUA LIPA (@dualipa)

En Chanel Haute Couture kreation designet af Matthieu Blazy

Kjolen, som Dua Lipa bar ved den sicilianske ceremoni, er en Chanel Haute Couture-kreation. Mere præcist er det den første Haute Couture-brudekjole designet af Matthieu Blazy, nu kunstnerisk leder af det franske modehus, til en ven af Chanel. Dette er en særlig symbolsk begivenhed for både huset og den fransk-belgiske designer, der har udmærket sig gennem dette usædvanligt ambitiøse projekt. Kjolen krævede flere års arbejde i en kreativ proces, der strakte sig længere end de fleste af de mest berømte kjoler i nyere couture-historie.

En halterneck-silhuet

Med hensyn til snit har kjolen en halterneck-silhuet med en særligt slående åben ryg. Designet er både underspillet i sine linjer og spektakulært i sin effekt, idet det fremhæver længde, stoffets fald og detaljernes fine detaljer snarere end en overstruktureret konstruktion. Denne raffinerede elegance lader broderierne og udsmykningerne indtage en central plads og danne tøjets sande hjerte. Denne tilgang er typisk for moderne haute couture: silhuettens renhed favoriseres for bedre at fremhæve ornamenternes udsøgte raffinement.

480.000 perler broderet udelukkende i hånden

Den første betagende detalje ved denne kjole ligger i dens perlebroderi. Kjolen er prydet med 480.000 perler, broderet udelukkende i hånden af Atelier Montex, et af de prestigefyldte kunsthåndværkerhuse, der arbejder udelukkende for Chanel. Denne fænomenale mængde perler, der er fordelt over hele kjolen, giver kjolen en unik udstråling i lyset. Sådant arbejde kræver sjælden ekspertise og ekstraordinær tålmodighed, hvilket illustrerer haute coutures ægte håndværksmæssige natur. Denne tilgang er en helt anden verden end masseproduktion og fremhæver, hvad der adskiller dette niveau af skabelse fra resten af modeindustrien.

25.000 fjer signeret Lemarié

Kjolens andet tekniske mesterværk ligger i dens fjerarbejde. På tværs af hele tøjet, inklusive slæbet, er 25.000 fine fjer individuelt monteret af Lemarié, et andet prestigefyldt atelier, der arbejder for Chanel. Denne overflod af fjer giver kjolen en karakteristisk bevægelse og lethed, der forvandler hvert af brudens skridt til et slående visuelt øjeblik. Lemarié, grundlagt i 1880 og opkøbt af Chanel i 1996, er verdenskendt for sin ekspertise inden for fjerarbejde. Denne sjældne færdighed bevares nu af de couture-huse, der sikrer dens videreførelse.

1.155 timers broderi hos Lesage

Derudover bidrager Maison Lesage, et andet førende navn i branchen, med 1.155 timers håndarbejde på at skabe trompe-l'œil-smykker integreret direkte i kjolen. Denne tilgang presser ornamentikken til det yderste: at skabe smykker, der ikke blot placeres på kjolen, men snarere broderes direkte på stoffet. Denne tekniske innovation illustrerer kreativiteten hos Matthieu Blazy og hans team, der forvandler kjolen til et sandt tekstilkunstværk. Det store antal timer og de omhyggelige bevægelser forklarer, hvorfor værket krævede flere års arbejde.

Et seks meter langt tylslør

Ud over selve kjolen bar Dua Lipa også et særligt spektakulært tylslør. Dette seks meter lange slør var også håndbroderet med perler og fjer, der matchede hovedplagget. Denne tilgang udvidede kjolen med endnu et couture-element, hvilket skabte en perfekt visuel harmoni. Til sko henvendte Dua Lipa sig til huset Massaro, som specialfremstillede et par hvide satinpumps til hende. Et komplet couture-look, skræddersyet ned til mindste detalje, der passede til lejligheden.

Flere iøjnefaldende outfits til denne bryllupsweekend

Chanel-kjolen var ikke det eneste bemærkelsesværdige stykke tøj, som Dua Lipa bar under hendes bryllupsweekend. Til den borgerlige vielse i London i slutningen af maj valgte hun et retro hvidt nederdelssæt fra Schiaparelli, ledsaget af en bredskygget hat, direkte inspireret af Bianca Jaggers ikoniske bryllupsoutfit.

Ved ankomsten til Sicilien skilte hun sig også ud i en lang, hvid, rygløs kjole med en fjerskørt fra Bottega Veneta – et outfit, der, set i bakspejlet, subtilt syntes at varsle stilen på hendes hovedkjole. Endelig, efter vielsen, blev sangerinden set i en hvid blondekjole fra Chloé til en brunch efter brylluppet.

Med sine 480.000 perler, 25.000 fjer, 1.155 timers broderi og adskillige års arbejde har Dua Lipas Chanel Haute Couture brudekjole allerede etableret sig som en af årtiets mest ikoniske brudekjoler. Den demonstrerer, at bag enhver stor brudekjole ligger hundredvis af hænder, tusindvis af timers arbejde og en hel historie af håndværk, der skal bevares.