Kim Kardashian deler et sjældent billede af sig selv som teenager, og internetbrugere reagerer.

Fabienne Ba.
@kimkardashian/Instagram

Den amerikanske mediepersonlighed og forretningskvinde Kim Kardashian overraskede for nylig sine fans på Instagram ved at dele et billede fra sine teenageår. Opslaget udløste hurtigt adskillige reaktioner online, lige fra nostalgi til sammenligninger.

Et arkivfoto, der fascinerer internetbrugere

Kim Kardashian, der er vant til at dele øjeblikke fra sit liv med sine følgere, valgte denne gang at poste et gammelt billede. På billedet ses iværksætteren som teenager, længe før sin globale berømmelse. Denne type indhold, der er mindre almindeligt på hendes sociale medier, tiltrak straks opmærksomhed.

Inden for få timer genererede opslaget et stort antal kommentarer og delinger. Adskillige internetbrugere fremhævede kontrasten mellem dette arkivbillede og SKIMS-mærkets grundlæggers nuværende fremtoning, samtidig med at de bemærkede visse allerede genkendelige træk.

Mellem nostalgi og fascination

I kommentarerne udtrykte mange følgere en følelse af nostalgi for fotografiet. Nogle mindede om en "enklere tid" før den konstante medieeksponering, der var forbundet med sociale netværk. Andre understregede kontinuiteten i hendes udseende og bemærkede, at visse fysiske træk - såsom hendes blik eller ansigtstræk - allerede var til stede i hendes ungdomsår. Denne type reaktion er almindelig, når offentlige personer deler gamle fotos, hvilket giver offentligheden mulighed for at følge deres udvikling.

Sociale netværk, et rum for personlige minder

Opslåning af arkivfotos er en del af en bredere tendens, der observeres på sociale medier. Mange kendisser bruger disse platforme til at dele personlige minder og skabe en mere direkte forbindelse med deres publikum. I Kim Kardashians tilfælde er denne "strategi" med til at humanisere hendes image, som ofte forbindes med en stærkt kontrolleret og mediedrevet verden. Denne type indhold giver hende også mulighed for at diversificere sine opslag og skifte mellem professionelle opdateringer og mere personlige øjeblikke.

Sigtbarheden forbliver meget strengt kontrolleret

Trods den tilsyneladende spontane karakter af disse opslag, forbliver Kim Kardashians offentlige image i vid udstrækning kontrolleret. Alt indhold, hun deler, bidrager til at opbygge en sammenhængende fortælling omkring hendes personlighed og livshistorie. At dele et barndomsbillede kan således ses som "en måde at genopdage hendes rødder på", samtidig med at det styrker hendes fællesskabs tilknytning til hende. Men som det ofte er tilfældet på sociale medier, fremkalder disse opslag også sammenligninger, nogle gange mødt med mere kritiske kommentarer.

Ved at dele et sjældent billede fra sine teenageår har Kim Kardashian endnu engang fanget internetbrugernes opmærksomhed. Mellem nostalgiske reaktioner og observationer om hendes udvikling illustrerer dette opslag offentlighedens vedvarende interesse for kendissers personlige rejser. Det demonstrerer også, hvordan sociale medier er blevet et rum, hvor fortid og nutid mødes.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

