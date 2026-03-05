Denne spanske skuespillerinde deler billeder af sin graviditet og rører sine fans

Léa Michel
@ursulolita/Instagram

Úrsula Corberó, den uforglemmelige Tokyo fra serien "Money Heist" (La Casa de Papel), smeltede hjerter online med et intimt Instagram-opslag, hvor hun viste sin babymave frem sammen med sin partner (Chino Darín). Med teksten "Før vi bliver tre" overvældede billederne hendes fans med følelser.

Ømme øjebliksbilleder mens man venter på babyen

På billederne poserer Úrsula tæt op ad sin partner (Chino Darín), hvor hendes babymave er tydeligt vist. Langt fra sofistikerede fotoshoots udstråler dette autentiske øjeblik den simple glæde hos et par, der er ved at byde et nyt liv velkommen. Den bløde belysning og deres åbenlyse forbindelse er øjeblikkeligt fængslende.

Den spanske skuespillerinde, der er kendt for sin eksplosive rolle i "Money Heist" (La Casa de Papel), deler sjældent glimt af sit privatliv. Dette Instagram-opslag markerer et rørende vendepunkt: "Tokyo" viger pladsen for en strålende kommende mor – Úrsula Corberó – der blot fejrer, at dette nye kapitel nærmer sig. Hun annoncerede også ankomsten af sit første barn den 17. februar 2026 via en Instagram-story.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Úrsula Corberó (@ursulolita)

"Storslået", "Så rørende": fansene er i vildskab

Kommentarerne flyder over af kærlighed: "Storslåede Úrsula, sikke en glæde at se dig så strålende," "Disse billeder er så smukke og rørende," "Antes de ser tres… mit hjerte smelter!" Fans roser hendes skønhed og dette sjældne glimt ind i hendes dyrebare privatliv.

Et tæt par i rampelyset

Efter at have mødt hinanden på et filmset, danner Úrsula og hendes partner Chino Darín en solid duo, der beundres for deres diskretion. Dette indlæg afslører deres fælles glæde og forstærker billedet af en stærk kærlighed, der er klar til at vokse. Fans, der er betaget, ser dem som symbolet på moderne og roligt forældreskab.

Úrsula Corberó tilbyder et øjeblik af ren ynde, der overgår skærmen. Disse graviditetsbilleder, beskrevet som "storslåede" og "rørende" af hendes fans, fejrer kærlighedens opblomstring. Dette opslag tjener som en påmindelse om, at den sande stjerne nogle gange blot er en kvinde, en kærlighed og det liv, der venter.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Eileen Gu, den olympiske mesterstjerne under modeugen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eileen Gu, den olympiske mesterstjerne under modeugen

Eileen Gu, der er kendt for sine præstationer inden for freestyle skiløb, er også blevet en af de...

Denne model, der er over 50 år gammel, skaber røre ved modeugen

Paris Fashion Week byder ofte på sine overraskelser. I denne sæson var der især én optræden, der fangede...

I Paris skaber Chappell Roans dristige makeup onlinedebat

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Chappell Roan, en dronning af musikscenen, satte Acne Studios' første række i brand...

Efter "Bridgerton" vil alle vide, hvem Yerin Ha er.

Siden annonceringen af hendes rollebesætning i "Bridgerton" har hendes navn cirkuleret flittigt på sociale medier. Hvem er Yerin...

"Alt jeg ser er had": Denne skuespillerinde bryder tavsheden om online chikane

Ved Actor Awards i 2026 gav Odessa A'zion, den nye stjerne fra den amerikanske film "Marty Supreme", et...

"Det, vi elsker, kommer fra sort kultur": Denne skuespillerinde genopliver debatten om kulturel indflydelse

Ved NAACP Image Awards* holdt den amerikanske skuespillerinde, producer og aktivist Sophia Bush en stærk tale om vigtigheden...