Denne spanske skuespillerinde deler billeder af sin graviditet og rører sine fans

Úrsula Corberó, den uforglemmelige Tokyo fra serien "Money Heist" (La Casa de Papel), smeltede hjerter online med et intimt Instagram-opslag, hvor hun viste sin babymave frem sammen med sin partner (Chino Darín). Med teksten "Før vi bliver tre" overvældede billederne hendes fans med følelser.

Ømme øjebliksbilleder mens man venter på babyen

På billederne poserer Úrsula tæt op ad sin partner (Chino Darín), hvor hendes babymave er tydeligt vist. Langt fra sofistikerede fotoshoots udstråler dette autentiske øjeblik den simple glæde hos et par, der er ved at byde et nyt liv velkommen. Den bløde belysning og deres åbenlyse forbindelse er øjeblikkeligt fængslende.

Den spanske skuespillerinde, der er kendt for sin eksplosive rolle i "Money Heist" (La Casa de Papel), deler sjældent glimt af sit privatliv. Dette Instagram-opslag markerer et rørende vendepunkt: "Tokyo" viger pladsen for en strålende kommende mor – Úrsula Corberó – der blot fejrer, at dette nye kapitel nærmer sig. Hun annoncerede også ankomsten af sit første barn den 17. februar 2026 via en Instagram-story.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Úrsula Corberó (@ursulolita)

"Storslået", "Så rørende": fansene er i vildskab

Kommentarerne flyder over af kærlighed: "Storslåede Úrsula, sikke en glæde at se dig så strålende," "Disse billeder er så smukke og rørende," "Antes de ser tres… mit hjerte smelter!" Fans roser hendes skønhed og dette sjældne glimt ind i hendes dyrebare privatliv.

Et tæt par i rampelyset

Efter at have mødt hinanden på et filmset, danner Úrsula og hendes partner Chino Darín en solid duo, der beundres for deres diskretion. Dette indlæg afslører deres fælles glæde og forstærker billedet af en stærk kærlighed, der er klar til at vokse. Fans, der er betaget, ser dem som symbolet på moderne og roligt forældreskab.

Úrsula Corberó tilbyder et øjeblik af ren ynde, der overgår skærmen. Disse graviditetsbilleder, beskrevet som "storslåede" og "rørende" af hendes fans, fejrer kærlighedens opblomstring. Dette opslag tjener som en påmindelse om, at den sande stjerne nogle gange blot er en kvinde, en kærlighed og det liv, der venter.