Denne transkønnede skuespillerinde bekræfter, at en velvalgt sort kjole kan gøre et varigt indtryk.

Julia P.
@zion.moreno / Instagram

Ved premieren på filmen "Find Your Friends" i Los Angeles valgte den amerikanske skuespillerinde Zion Moreno et simpelt, men påfaldende effektivt outfit. En demonstration af elegance, der tryllebandt hendes fans på Instagram.

En sort kjole med diskret elegance

Til at gå på den røde løber valgte Zion Moreno en sort satin slipkjole med tynde stropper. Det flagrende snit og midilængden gav ensemblet et look, der var både moderne og tidløst. Tro mod "less is more"-filosofien lod skuespillerinden kjolen tale for sig selv og kombinerede den med blød makeup og langt, elegant brunt hår. Denne minimalistiske tilgang tjener som en påmindelse om, at underspillet elegance stadig er et sikkert bud på den røde løber.

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En rød løber til "Find dine venner"

Denne optræden markerede premieren på "Find Your Friends", en gyser-thriller instrueret af Izabel Pakzad, der har premiere på streamingtjenesten Shudder den 12. juni. Filmen følger en gruppe venner på en flugt til Joshua Tree-ørkenen, hvis tur udvikler sig til et mareridt på grund af de lokales fjendtligheder. Zion Moreno spiller hovedrollen sammen med et bemærkelsesværdigt cast, herunder den amerikanske skuespillerinde Bella Thorne, den amerikanske skuespillerinde og model Chloe Cherry, den amerikanske skuespillerinde Helena Howard og den amerikanske skuespillerinde Sophia Ali.

En repræsentationsfigur

Zion Moreno, der er kendt for sine roller i serien "Control Z" og genindspilningen af "Gossip Girl", har i de senere år etableret sig som en fremtrædende skuespillerinde. Hun er også en førende figur i kampen for bedre repræsentation af transkønnede på skærmen, et engagement hun naturligt udfolder gennem sine roller og offentlige optrædener.

Med denne diskret raffinerede sorte kjole gjorde Zion Moreno en af de mest elegante optrædener ved premieren. Ved at vælge enkelhed bekræftede hun, at en velvalgt klassiker kan efterlade et varigt indtryk.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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