"Jeg klippede en masse af mit hår": Meghan Trainor overrasker sin familie med en ny klipning

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Meghan Trainor valgte en dramatisk hårforvandling – og sørgede for at fange sin families reaktion. Hun byttede sit lange blonde hår ud med en betydeligt kortere klipning, som hun afslørede for sine kære foran kameraet. Reaktionerne var ikke helt, hvad hun havde forventet, hvilket resulterede i et øjeblik, der var både ømt og sjovt.

En mærkbar hårforandring

Meghan Trainor, der er kendt for sit lange blonde hår, besluttede sig for at ændre alt ved at vælge en kort bob, som hun kaldte sin "mom bob". Denne ændring var endnu mere overraskende, da hun blot et par dage tidligere stadig havde sin sædvanlige lange frisure på til sin mands fødselsdagsfest. Meghan Trainor betroede opgaven til hårstylisten Anyssa Maciel fra Los Angeles til denne forvandling. "Jeg fik en mom bob, og kun Daryl bemærkede det, haha. Tak, jeg elsker det!" skrev hun til billedet.

En familieåbenbaring

I en video delt på Instagram ser Meghan Trainor både begejstret og lidt nervøs ud til at vise sin nye frisure frem. Hun ses rette sit hår, inden hun går ind i rummet, hvor hendes mand, den amerikanske skuespiller Daryl Sabara, er, og venter på hans reaktion. Han bruger kun et par sekunder på at bemærke forandringen: overrasket komplimenterer han hurtigt sin kone, efterfulgt af et kærligt kram. Dette var nok til at berolige Meghan Trainor.

Uventede reaktioner

Det var dog ikke alle i husstanden, der var lige så opmærksomme. Senere i videoen forsøger Meghan Trainor forgæves at henlede de andre familiemedlemmers opmærksomhed på sin forvandling. Synligt forbløffet over, at ingen bemærkede forskellen, ender hun med at grine. "Det er så anderledes. Jeg klippede en masse highlights væk!" siger hun underholdt og understreger omfanget af forandringen.

Når hendes børn bliver involveret

Meghan Trainor spurgte også sine børn om deres input. Moderen til tre spurgte dem, "hvad der var galt med hendes udseende." I starten kunne en af hendes sønner ikke genkende ændringen; det krævede et par spor, før han endelig indså, at hans mors frisure havde ændret sig. En spontan og humoristisk scene, der morede internetbrugerne meget.

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Et muntert og intimt øjeblik

Ud over anekdoten giver denne video et rørende glimt ind i Meghan Trainors dagligdag. Mens de fleste af hendes familiemedlemmer tog sig tid til at reagere, syntes hendes mands mening at betyde mere end noget andet. Meghan Trainor, der blev katapulteret til berømmelse med sit globale hit "All About That Bass", tøver ikke med at dele disse hverdagsøjeblikke med sine millioner af følgere.

Med denne "mom bob" har Meghan Trainor foretaget en dristig hårtransformation. Og selvom ikke alle i hendes familie bemærkede hendes nye klipning med det samme, virker Meghan Trainor selv begejstret for sit valg. En transformation, der afspejles perfekt i dette familieøjeblik, som er både sjovt og rørende.