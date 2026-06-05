Meghan Markle i centrum for debatten om beskyttelse af børn på sociale medier.

Meghan Markle befinder sig i centrum for en kontrovers, der blander offentligt engagement og privatliv. Efter at have holdt en tale i Genève om farerne ved sociale medier for børn, blev hertuginden af Sussex beskyldt for "modsigelser" ved at dele billeder af sine egne børn online.

En tale om farerne ved digital teknologi

Den 17. maj 2026 talte Meghan Markle i Genève ved indvielsen af "Lost Screen Memorial", et mindesmærke til ære for omkring halvtreds børn, der døde som følge af digitalt relateret skade. I en tale i forbindelse med Verdenssundhedsforsamlingen beskrev den tidligere "Suits"-skuespillerinde, sammen med generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), onlineplatformes indvirkning på unge mennesker som et folkesundhedsproblem. Hun fordømte digitale rum, der er "designet til at fange opmærksomhed for enhver pris", og opfordrede til bedre beskyttelse.

En kontrovers om hans egne publikationer

Kort før denne tale havde hertuginden lagt billeder af et af sine børn op på Instagram. Dette fik nogle til at beskylde hende for inkonsekvens. Især den kongelige ekspert Tom Sykes, der var til stede i Genève, anså beslutningen for "usammenhængende" og fandt det selvmodsigende at fordømme online eksponering af børn, mens hun delte sine egne billeder. Nogle internetbrugere gentog denne kritik, mens andre tværtimod forsvarede hertuginden.

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Forsvaret af hans følge

Som svar på kontroversen trådte Meghan Markles talsmand til. I et interview med Newsweek magazine gentog han, at der efter hans mening "er en forskel mellem at dele øjeblikke fra ens liv og at udsætte sine børn for offentlighedens granskning." De, der står hertuginden nær, understregede, at "hertuginden systematisk skjuler sine børns ansigter i sine opslag . " Langt fra at være "modstridende" illustrerer denne forholdsregel "faktisk budskabet, der blev formidlet i Genève" : forældre kan dele familieøjeblikke, mens de beskytter deres børns identitet, privatliv og digitale fodaftryk.

En debat med delte meninger

Denne præcisering afsluttede ikke diskussionen. For hendes kritikere rejser selve handlingen at iscenesætte billeder af hendes børn, selv uden at vise deres ansigter, spørgsmål. For hendes støtter er der tværtimod "en klar forskel mellem et familiefoto med maskerede ansigter og mekanismerne på de platforme, hun fordømmer".

Ud over Meghan Markles sag rejser denne kontrovers et spørgsmål, der rækker ud over kendissernes verden: Hvor langt kan forældre dele deres børns liv online? Mellem aktivistiske udtalelser og personlige valg befinder hertuginden af Sussex sig, på trods af sig selv, i centrum for en stadig mere relevant samfundsdebat.