Dua Lipa deler de bedste øjeblikke fra sin bryllupsrejse i Italien

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Den britiske sangerinde og sangskriver Dua Lipa nyder sit nygifte liv i fulde drag. Blot et par uger efter at have giftet sig med skuespilleren Callum Turner, delte hun en række bryllupsrejsebilleder på Instagram, taget under den italienske sol. Mellem de idylliske omgivelser, øjeblikke af intimitet og strålende lykke gav hun sine følgere et glimt af dette fortryllende mellemspil.

En idyllisk bryllupsrejse i Italien

Dua Lipa har fundet sig til rette i idylliske omgivelser. Hun nyder et solrigt ophold på den toscanske kyst, som hun selv beskrev som et sandt "paradis på jord". I hendes fotogalleri fremstår hun afslappet og strålende, mens hun nyder landskabet, solen og den afslappede italienske livsstil. En romantisk getaway, der passer perfekt til den lejlighed, hun fejrer.

Øjeblikke med medvirken med sin mand

Ud over omgivelserne udstråler disse fotos kærlighed og medfølelse. På nogle uforstyrrede billeder poserer Dua Lipa sammen med sin mand, Callum Turner, i spontane og ømme øjeblikke. På en af selfierne udstråler parret lykke, mens sangerinden stolt viser sin nye vielsesring frem, der matcher hendes forlovelsesring. Disse billeder, der er fyldt med sødme, vidner om det nygifte pars glæde.

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Et bryllup fejret på Sicilien

Denne bryllupsrejse følger efter et meget omtalt bryllup. Dua Lipa og Callum Turner udvekslede løfter under tre dages festligheder på Sicilien. En begivenhed, der var værdig til parrets berømmelse og markerede et nyt kapitel i deres forhold. En synligt overlykkelig Dua Lipa har ikke lagt skjul på sin lykke siden brylluppet.

Med disse billeder fra sin italienske bryllupsrejse tilbyder Dua Lipa sine følgere et solrigt og romantisk ophold. Mellem det drømmende landskab, det tætte bånd med sin mand og glæden ved at være nygift, nyder hun dette unikke øjeblik i fulde drag. Ikke overraskende glæder dette hendes fans, som er glade for at se hende så strålende.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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