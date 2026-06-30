Ved Wimbledon vakte tennisspilleren Naomi Osaka furore med et spektakulært outfit

Den japanske tennisspiller Naomi Osaka vakte furore, da hun ankom på banen iført et hvidt kimono-inspireret outfit. Hendes fremtoning, der var lige så elegant som den var betydningsfuld, blev mødt med jubel fra publikum.

En kimono-inspireret kjole

For at pryde Londons græsplæne valgte Naomi Osaka en lang, flagrende kjole inspireret af japansk ceremoniel dragt. Broderet med traner og kirsebærblomster blev kjolen designet i samarbejde med den Tokyo-baserede designer Hana Yagi. Yagi kombinerede den med en traditionel hårpynt, kanzashi. En bemærkelsesværdig detalje: den helt hvide kjole overholdt omhyggeligt turneringens berømte dresscode. Den er fremstillet af syv forskellige tekstiler og er en bemærkelsesværdig genbrug af vintage kimonoer og en traditionel brudekjole.

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En hyldest til hans rødder

Ud over sin æstetiske appel havde dette outfit en stærk symbolsk betydning. Naomi Osaka forklarede, at Wimbledons engagement i traditionen havde fået hende til at reflektere over sin egen kulturarv. "Jeg tænker på den mest ikoniske silhuet, der findes, og for mig er det kimonoen," betroede hun. Hun nævnte også en uventet inspirationskilde: karakteren spillet af Lucy Liu i filmen "Kill Bill", der bar en hvid kimono. For hende var det en måde at hylde Japan på.

Mode som udtryksmiddel

For Naomi Osaka er enhver entré på banen en mulighed for at fortælle en historie. Før kampen tog hun endda sin lange kjole af for at afsløre et hvidt sportstøj pyntet med prægede blomster, som blev udsolgt få timer efter, at det var sat i salg. Kendt for sin sans for stil bekræfter Naomi Osaka endnu engang sin forkærlighed for spektakulære optrædener. Mesteren leverer ikke blot atletiske præstationer, men forvandler hver entré til et sandt modeøjeblik, der granskes af sine fans over hele verden.

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Med dette kimono-inspirerede outfit gjorde Naomi Osaka et slående indtryk fra den allerførste dag i Wimbledon. Hun beviste endnu engang, at hun ved, hvordan man kombinerer sport og stil. Ikke overraskende glædede dette hendes fans, der altid er ivrige efter at se hendes næste optræden.