Efter at have taget 20 kilo på, er denne tidligere Miss France selvsikker med sin nye krop

Den franske sangerinde og ukulelespiller Vaimalama Chaves, der blev Miss Frankrig 2019, afslørede for nylig, at hun har taget 20 kilo på. Hun taler nu om sit forhold til sin krop og deler et budskab med fokus på accept og velvære.

En tidligere Miss France, der taler åbent om sin fysiske forvandling

Vaimalama Chaves delte en personlig refleksion over sine vægtudsving på sociale medier efter en periode med intens fysisk træning. Hun blev kronet til Miss Frankrig i 2019 og har siden flere gange udtalt sig om presset omkring udseende og de æstetiske standarder forbundet med skønhedskonkurrencer. I et Instagram-opslag forklarede hun, at hun havde taget på i vægt efter at have deltaget i en fitnesskonkurrence, en disciplin, der involverer strenge kost- og træningsregimer.

Hun siger, at hun fulgte et specifikt program i flere uger med bestemte fysiske mål. Efter denne periode forklarer hun, at hun valgte at anvende en mere fleksibel tilgang, hvilket gav mere plads til balance og nydelse. Hun nævner specifikt vigtigheden af at lytte til sin krop efter en særlig krævende fase.

Et budskab med fokus på velvære

I sit vidneudsagn siger Vaimalama Chaves, at hun nu føler sig mere i harmoni med sin krop. Hun understreger, at fysiske forandringer kan udvikle sig over tid, især afhængigt af livsstil og personlige prioriteter. Hendes bemærkninger er en del af en bredere diskussion om mangfoldigheden af kropsformer og vigtigheden af at adskille udseende fra personlig værdi.

Hans tale har vakt positive reaktioner.

Vaimalama Chaves' opslag skabte adskillige reaktioner online, hvor mange brugere roste gennemsigtigheden i hendes budskab. Kropsbillede er et tilbagevendende diskussionsemne på sociale medier, især med hensyn til presset forbundet med skønhedsstandarder. Nogle iagttagere mener, at disse personlige beretninger bidrager til at diversificere repræsentationerne af den kvindelige krop.

Udviklingen af diskurser omkring kroppen

Offentlige udtalelser fra personer bidrager til en bredere refleksion over, hvordan udseende behandles i medierne. Gennem årene har adskillige personligheder fra mode- og tv-verdenen delt deres oplevelser med imagerelaterede forventninger. Disse beretninger er med til at berige diskussioner om selvaccept og mangfoldigheden af livsstier.

I sidste ende indikerer Vaimalama Chaves nu, at hun foretrækker en vision om velvære, der ikke udelukkende er baseret på fysisk udseende. Hendes vidnesbyrd fremhæver ideen om, at personlig balance kan udvikle sig i takt med livets forskellige faser.