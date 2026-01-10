Search here...

Elon Musks datter skaber sensation med et uventet blik

Anaëlle G.
vivllainous / Instagram

Den nye Valentinsdagskampagne fra Savage x Fenty-mærket sender Vivian Wilson, Elon Musks fraseparerede transkønnede datter, til forreste række på modescenen i rollen som en selvsikker, glamourøs og resolut moderne kvinde.

En uventet muse for Rihanna

I "Love So Savage", Savage x Fentys Valentinsdag 2026-kollektion, henter Rihanna inspiration fra gudinden Afrodite, et symbol på kærlighed, skønhed og begær. Sammen med sangerinden fremstår Vivian Wilson som en stærk personificering af denne vision, langt væk fra sin fars (Elon Musks) medieskygge. Som 21-årig bekræfter den unge kvinde et vendepunkt i sin modelkarriere efter flere højprofilerede optrædener under modeugen og sin debut med inkluderende brands.

En marmor- og blondeæstetik

I billederne poserer Vivian med marmorsøjler og statuer som baggrund, badet i gyldne refleksioner, der minder om et gentænkt gammelt tempel. Klædt i et sort blondesæt prydet med røde blomster, har hun et matchende miniskørt og skarlagenrøde strømpebukser på, et look der udstråler både romantik og glamour. Hun deler skærmen med den amerikanske skuespillerinde Lovie Simone, plus-size indholdsskaberen Emma Arletta og andre talenter, hvilket skaber et galleri af kroppe og ansigter, der udvisker grænserne for traditionelle skønhedsstandarder.

Savage x Fenty, et inkluderende manifest

Lige fra starten har Rihannas brand bygget sig op som et manifest for mangfoldighed, der hylder alle kropstyper, hudtoner og kønsidentiteter. Ved at vælge Vivian Wilson som sin Valentinsdag-muse sender Savage x Fenty et klart budskab: kærlighed – til sig selv, til andre, til kroppe – har ingen normer og bestemt ingen foreskrevet garderobe.

Vivian Wilson har således etableret sig som ansigtet udadtil for en generation, der afviser familiære, sociale og kønsmæssige normer. Fra New York Fashion Week og fremefter forvandler hun det, der blot kunne have været et berømt navn, til en platform for udtryk og frihed. I Savage x Fentys glitrende marmor fremstår den "fornægtede datter" frem for alt som en ung kvinde, der på sin egen måde skriver en ny mytologi om transkønnet synlighed.

