Denne Hollywood-stjerne skal portrættere Audrey Hepburn på skærmen; fans er delte.

Lily Collins, der opnåede international berømmelse i serien "Emily in Paris", har netop bekræftet, at hun skal portrættere den legendariske Audrey Hepburn i en ny film, der fokuserer på tilblivelsen af klassikeren "Breakfast at Tiffany's". Denne spillefilm, der stadig er uden titel, vil fortælle historien bag kulisserne i den romantiske komedie, der blev udgivet i 1961, og som siden er blevet en hjørnesten i film- og modehistorien.

Lily Collins, en "arving til Audrey-stilen"

Filmen vil være baseret på Sam Wassons bestsellerbog "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman", som følger filmens tilblivelse og dens indflydelse på skildringen af den moderne kvinde på skærmen. Den britisk-amerikanske skuespillerinde, model, forfatter og producer Lily Collins vil ikke kun spille hovedrollen i, men også producere projektet.

På Instagram delte Lily Collins et ikonisk billede af Audrey Hepburn i "Breakfast at Tiffany's" for at annoncere nyheden, ledsaget af en besked, der udtrykte sin mangeårige "beundring og tilbedelse" for Hollywood-ikonet. Hun forklarede, at denne rolle er kulminationen på "næsten ti års udvikling", og at hun føler sig "beæret" og "spændt" over endelig at kunne tale om den.

I adskillige år er Lily Collins regelmæssigt blevet sammenlignet med Audrey Hepburn, især for sin figur, sine store øjne og sin retro-chikke stil. Selv hendes professionelle kreds har draget parallellen: Hendes stedfar, Malcolm McDowell, beskrev Lily som havende "lidt af Audrey Hepburn" i sin tilstedeværelse på skærmen.

Fans er delte om rollebesætningen

Mens nogle seere hilste dette tilsyneladende "indlysende" valg velkommen, var andre filmentusiaster langt mere skeptiske. På Reddit og X (tidligere Twitter) roste adskillige kommentarer Lily Collins' fysiske lighed og "elegance", hvilket antydede, at hun var en af de få skuespillerinder, der var i stand til at videreføre arven.

Desværre er kritikken lige så talrig. Nogle onlinekommentatorer vurderer hendes skuespil som "for begrænset" til at portrættere en legende som Audrey Hepburn og mener, at hendes "perfekte pige"-image, der minder om "Emily in Paris", mangler den dybde, der kræves til en biografisk film. Andre går så langt som til at beskrive hendes energi som "for ophidsende", det modsatte af Audrey Hepburns ædruelighed og tilbageholdenhed, og ville have foretrukket at se en anden skuespillerinde, eller endda den amerikanske sangerinde og sangskriver Ariana Grande, som nogle fans havde fantaseret om til denne type rolle.

Mellem hyldest og enormt pres

Dette projekt lover at blive en sand balancegang: at fejre Audrey Hepburns aura uden blot at ty til imitation. Ved at fokusere på bag-kulisserne-aspekterne af filmoptagelserne snarere end skuespillerindens hele livshistorie, kunne filmen tilbyde et mere intimt kig på skabelsen af en myte, fra den kaotiske forproduktion til spændingerne på settet. For Lily Collins er udfordringen enorm: at vinde selv de mest krævende fans over, samtidig med at hun bringer sin egen unikke følsomhed til rollen.

Kort sagt, selvom de sociale medier allerede viser sig at være splittede, er én ting sikkert: denne biografiske film genererer en masse opmærksomhed længe før optagelserne begynder, og helt sikkert endnu mere ved udgivelsen.