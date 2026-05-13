"Hun burde smile": Den amerikanske skuespillerinde modtager en bølge af kritik efter sin optræden på den røde løber

Den amerikanske skuespillerinde og kitesurfer Maika Monroe havde en af de mest bemærkelsesværdige optrædener ved åbningsceremonien for den 79. filmfestival i Cannes den 12. maj 2026. I en pailletkjole prydede skuespillerinden, der blev berømt i "It Follows" og for nylig blev set i "Longlegs" og "Reminders of Him", den røde løber med sin elegance. På sociale medier valgte dog nogle brugere at kommentere på ... hendes ansigtsudtryk og anså det for "for seriøst". Denne bemærkning siger meget om de forventninger, der stadig stilles til kvinder.

Et udseende rost af modepressen

Da Maika Monroe gik på den røde løber i Cannes, valgte hun en lang kjole, der var helt dækket af sølvpailletter. Havfruekjolen med den firkantede halsudskæring spillede på pailletternes flydende glimmer, der fangede lyset i hver bevægelse. Skuespillerinden fuldendte sit look med smykker. Som frisure valgte hun en elegant chignon, der fremhævede hendes ansigtstræk og kjolens lodrette linjer. Et klassisk, næsten Hollywood-agtigt valg, rost af modepressen.

"Hun burde smile": påbuddet, der aldrig lader kvinder gå

Mens modepressen enstemmigt roste looket, foretrak nogle internetbrugere at fokusere på skuespillerindens udtryk. "Hun burde smile", "Hun ser ikke glad ud for at være der" ... der dukkede et par kommentarer op, der kritiserede Maika Monroe for hendes "neutrale ansigt" på de officielle billeder. Denne bemærkning afspejler et velkendt fænomen: presset på kvinder til at smile konstant.

Dette sociale pres, der ofte omtales med det engelske udtryk "smile please", anvendes næsten udelukkende på kvinder, som aldrig bliver bedt om at smile for at virke "behagelige". Når en mand forbliver seriøs på en rød løber, taler vi om "karisma" eller "tilstedeværelse"; når en kvinde gør det samme, bliver hun kritiseret for at surmule. Denne dobbeltmoral er allerede blevet fordømt af mange skuespillerinder, såsom den amerikanske skuespillerinde, instruktør og performer Kristen Stewart, og den britiske stylist, designer og forretningskvinde Victoria Beckham.

En holdning, der stemmer overens med hans karakter

Maika Monroe er kendt for sit udtryksfulde, men intense ansigt, hvilket bidrog til hendes succes i atmosfæriske film som "It Follows" og "Longlegs". På den røde løber i Cannes forblev hun tro mod dette image. I stedet for et høfligt smil valgte skuespillerinden en afbalanceret, næsten filmisk opførsel, perfekt i tråd med atmosfæren på verdens mest prestigefyldte filmfestival.

Som en bonus, lad os huske, at åbningsceremonien i Cannes ikke er en "fest med venner": det er en formel begivenhed, der kræver, at skuespillerinder poserer for snesevis af fotografer i længere perioder. At smile i al den tid ville ikke kun være udmattende, men også absurd. Maika Monroe gjorde simpelthen sit job: poserede professionelt, i et fantastisk outfit, til en stor begivenhed.

I sidste ende tjener hændelsen omkring Maika Monroes optræden i Cannes som en påmindelse om, hvordan kvinder stadig bedømmes ud fra kriterier, der ikke er relateret til deres arbejde. I stedet for at rose kvaliteten af hendes udseende eller hendes elegance foretrækker nogle at kræve et smil, de aldrig ville forvente af en mandlig skuespiller. En tilsyneladende triviel kritik, men en der afslører en vedvarende sexistisk bias, selv på en af verdens mest prestigefyldte røde løbere.