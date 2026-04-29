"Magnificent": Skuespillerinden Elizabeth Hurley bringer hippie chic-stilen tilbage

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley havde aldrig deltaget i Stagecoach-musikfestivalen før. For første gang gjorde hun et slående indtryk – på en afslappet og ubesværet måde. Hendes solrige, hippie-chic look var et øjeblikkeligt hit.

Elizabeth Hurley er en mester inden for "boheme western"

Hun dokumenterede sin allerførste Stagecoach-festivaloplevelse på Instagram, hvor hun delte søde øjeblikke med sin partner, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley var der for at støtte ham under hans optræden af singlen "On Our Way Along", som han optrådte som trio med sine børn, Noah og Braison Cyrus. Hun skrev entusiastisk til sit opslag: "Yeehaaaaw. Elskede min første Stagecoach!"

Hun bar en hvid blondetop med en frynset kamelfarvet ruskindsjakke over, hvilket understregede ensemblets boheme-western-æstetik. Slim-fit jeans med lige ben fuldendte den nederste halvdel af looket. En brun læder-crossbody-taske, en halskæde med vedhæng og de altid tilstedeværende overdimensionerede solbriller fuldendte et look, der var både poleret og afslappet. Elizabeth Hurley havde håret nede for at fuldende denne ubesværet elegante western-frisure.

En subtilt kontrolleret hippie-chic æstetik

Dette look illustrerer perfekt, hvad designere kalder "festival-dressing": stykker, der virker naturlige og spontane, men som i virkeligheden er perfekt sat sammen. Blonder, ruskindsfrynser, rå denim – tre kendetegn ved 70'ernes hippie-chic, der genopleves med den underspillede elegance hos en kvinde med stil.

En enstemmig reaktion: "storslået"

Kommentarerne under Elizabeth Hurleys Instagram-opslag var overvældende positive. "Smuk", "Du ser helt fantastisk ud", " Queen" – hendes 3,7 millioner følgere roste hendes look lige så meget som de øjeblikke, hun delte med Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley bekræfter, hvad hendes fans længe har vidst: hun behøver ikke en rød løber for at tiltrække sig opmærksomhed.

En blondetop, en frynset jakke og jeans – Elizabeth Hurley beviste på Stagecoach musikfestivalen, at et festivallook kan være både enkelt og perfekt sammensat. Hippie chic er ikke dødt; det ventede bare på, at den rigtige person skulle have det på.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Som 58-årig vakte skuespillerinden Nicole Kidman furore i en rygløs kjole med en uventet detalje.
Popstjernen Zara Larsson tager mikroshortsene på og skaber furore

