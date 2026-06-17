Denne gravide model stråler fra tribunen ved VM.

En kommende mor gjorde en overraskende optræden på tribunen ved FIFA World Cup 2026™ (11. juni til 19. juli). Den ungarske model og skuespillerinde Barbara Palvin, gravid med sit første barn, delte en række billeder på Instagram taget under en kamp i USA. Tydeligvis overlykkelig viste hun stolt sin babymave frem i et elegant og strålende sort outfit.

Et sort look, der smukt fremhæver hendes babymave

Til denne udflugt valgte Barbara Palvin et helt sort outfit. Hun bar en langærmet, ruchet top med en udskæring foran, der afslørede hendes babymave, kombineret med en lang, flagrende nederdel. Store solbriller med tonede glas og en bevidst rodet knold fuldendte dette afslappede, sommerlige look. Langt fra at skjule sin graviditet valgte Barbara Palvin i stedet at fremhæve den og fejre øjeblikket med naturlig lethed.

En strålende kommende mor

Udover hendes outfit var det Barbara Palvins energi, der virkelig tryllebandt alle. På billederne ses hun smilende med armene hævet, tydeligt nydende øjeblikket. En smittende glæde, der perfekt illustrerer den berømte "graviditetsglød", den udstråling, der ofte tilskrives vordende mødre. Ved at dele disse billeder gav Barbara Palvin sine følgere et spontant og lysende glimt ind i hendes graviditet.

Sammen med sin mand Dylan Sprouse

Denne optræden kommer blot få uger efter den meget omtalte annoncering af hendes graviditet. Det var på Cannes Film Festival i 2026, at Barbara Palvin og hendes mand, den italiensk-amerikanske skuespiller Dylan Sprouse, afslørede, at de ventede deres første barn, som forventes i slutningen af sommeren. Parret, der har været gift siden 2023, overværede konkurrencekampen sammen og delte dette festlige øjeblik side om side. Et lykkeligt mellemspil, blot få uger før deres babys ankomst.

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En topmodel

Barbara Palvin, der blev opdaget i en meget ung alder, har etableret sig som en af sin generations mest fremtrædende modeller. Hun er en fast del af catwalken og internationale kampagner og er nu ved at starte et nyt kapitel i sit liv, hvor hun balancerer karriere og moderskab. Det er en fase, hun synes at opleve med sindsro og glæde, hvilket hendes optræden ved en af kampene ved FIFA World Cup™ i 2026 vidner om.

Med sit helt sorte outfit og strålende smil leverede Barbara Palvin en af de mest hjertevarmende optrædener ved FIFA World Cup 2026. Stolt fremviste den vordende mor sin babymave og beviste, at elegance og graviditet går hånd i hånd. Et sødt øjeblik, der glædede hendes fans.