Som 50-årig deler skuespillerinden Charlize Theron det skønhedsritual, hun ikke kan leve uden.

Da hun bliver spurgt om sin hudplejerutine, tøver Charlize Theron ikke et sekund. Den sydafrikansk-amerikanske skuespillerinde, producer og model tilskriver sin udstråling et enkelt trin: rødlysterapi.

Skønhedsbekendelsen, der gik viralt på sociale medier

Det hele startede med et interview til videoen "Ask Me Anything" . Da Charlize Theron blev spurgt om det ene hudplejeprodukt, hun absolut ikke kunne leve uden, tøvede hun ikke. "Åh, jeg er besat af disse hudplejelasere. Jeg har mine med mig hele tiden. Jeg har denne model, jeg har den anden, jeg har dem alle," indrømmede hun, før hun tilføjede med et halvt grin: "Jeg kunne bo inde i en rød laser eller et rødt lys når som helst – jeg ville være meget glad."

En spontan udtalelse, langt fra anekdotisk. Et par måneder tidligere, under en amerikansk podcast, talte Charlize Theron om emnet i lige så entusiastiske vendinger: "Jeg lever permanent med en rødlysmaske på. Det er det eneste, jeg har gjort i de sidste to år, hvor jeg har tænkt: 'wow, jeg ser virkelig en forskel'."

Hvad er det røde lys præcist?

Bag dette navn ligger en behandlingsteknik kaldet rød lysterapi, eller mere præcist rød LED-terapi. Princippet er simpelt: huden udsættes for korte bølgelængder af lys, generelt mellem 630 og 700 nanometer. Disse bølger trænger ind i de overfladiske lag af epidermis og stimulerer ifølge tilgængelige data kollagenproduktion og cellulær aktivitet dybt inde i huden. Proceduren er ikke-invasiv, smertefri og kræver ingen nedetid, og har hurtigt etableret sig som et skånsomt alternativ til mere invasive indgreb.

Hollywood vil have mere

Charlize Theron er ikke den eneste, der har indarbejdet røde LED-lys i sin daglige rutine. Victoria Beckham, der har gjort sin hud til en af de synlige markører for sit skønhedsmærke, har offentligt anbefalet dem ved flere lejligheder. Den britiske skuespillerinde Elizabeth Hurley har også indrømmet at bruge dem dagligt.

Alle tre deler en fælles tilgang: en gradvis, langsom, men konsekvent behandling snarere end et hurtigt udbrud af glød. Denne filosofi stemmer overens med en bredere tendens inden for moderne skønhed – nogle gange kaldet "hudinvestering" – hvor resultater opbygges over tid, ikke gennem en enkelt intervention.

Ved åbent at vise sin daglige brug af rødt lys tilbyder Charlize Theron meget mere end et hudplejetip. Hun skitserer subtilt en bestemt skønhedsfilosofi i halvtredserne: en filosofi baseret på tålmodighed og en vis grad af tillid til ens eget image.