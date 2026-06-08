I en udskåret kjole gør modellen Kaia Gerber en slående optræden i Paris

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber har endnu engang cementeret sin status som et modeikon i sin generation. Den amerikanske model og skuespillerinde skabte furore ved en parisisk fest arrangeret af kunstneren JR og iværksætteren Evan Spiegel. Hendes outfit, der perfekt afspejlede den franske hovedstads ånd, gik bestemt ikke ubemærket hen.

En stropløs top med udskæringer

På de billeder, der har cirkuleret siden, poserer Kaia Gerber i en lang sort kjole med et udpræget arkitektonisk snit. Den stropløse læderoverdel strukturerer silhuettens overdel og giver hele kjolen en næsten skulpturel dimension. Denne couture-tilgang minder om de store modehuses eksperimenter med læder som et ædelt materiale.

Det er uden tvivl de små udskæringer foran, der gør dette stykke så iøjnefaldende. Strategisk placeret på tværs af overdelens forside skaber de grafiske åbninger, der tilføjer bevægelse til stoffet. En meget moderne stilsignatur, der i de seneste sæsoner er blevet populær på de mest banebrydende catwalks i modeverdenen.

Asymmetriske slidsstrømper

Kjolen breder sig derefter ud i en trapeznederdel, hvis asymmetri er tøjets sande signatur. På venstre side hæver kanten sig kraftigt og skaber en høj slids i siden, der afslører hele Kaia Gerbers ben med hvert skridt. Kontrasten virker øjeblikkeligt: alt er præcist placeret, fra den strukturerede overdel til nederdelens asymmetriske drapering. Øjet følger silhuetten fra top til bund uden nogensinde at stoppe – præcis den visuelle effekt, der søges af selv de mest gennemtænkte optrædener på den røde løber.

Et look uden accessories

I stedet for at overbelaste silhuetten valgte Kaia Gerber at undvære accessories. Ingen smykker, ingen taske, ingen lag: kun kjolen taler. En minimalistisk tilgang, der passer perfekt til kjolens haute couture-ånd og lader selve beklædningsgenstanden skinne. Hvad angår hår og makeup, blev de samme underspillede valg truffet: en blød føntørring og diskret makeup for ikke at forringe kjolens præg.

Med denne udskårne kjole og høje slids gjorde Kaia Gerber en af sine mest slående parisiske optrædener. Den demonstrerede, at mode, når den er omhyggeligt udformet, ikke behøver udsmykning for at skinne. Og at en velvalgt silhuet i ét stykke nogle gange kan sige alt.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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