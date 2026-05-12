"Det klæder hende slet ikke": Halseys glitrende kjole splitter internetbrugere

På den røde løber er nogle optrædener universelt anerkendte, mens andre skaber debat. Halseys look til Gold Gala 2026 falder tydeligvis ind under sidstnævnte kategori. Den amerikanske sangerinde og sangskriver gjorde sin entré i en couture-kjole fyldt med detaljer. Under opslagene, der blev delt fra den røde løber, delte meningerne sig hurtigt: nogle elskede den, andre langt mindre.

En spektakulær couture-kjole

Til den 5. årlige Gold Gala, som Gold House afholdt i Music Center i Los Angeles, valgte Halsey en haute couture-kreation af den indiske designer Rahul Mishra fra hans forårskollektion 2024 med titlen "Superheroes". Kjolen, i en beige/blush-farve, var udelukkende broderet med funklende krystaller og metalliske grønne og guldmotiver. Den dybt hængende overdel strakte sig ned til taljen, indrammet af fine perlebesatte stropper. Den flagrende tylnederdel faldt i et langt slæb udsmykket med naturinspireret broderi.

For at fuldende looket bar Halsey indiske smykker: en Sabyasachi smaragdhaske, Anita Dongre øreringe og armbånd, alt sammen koordineret med en flettet frisure og røget makeup. Ved siden af hende bar hendes forlovede, skuespilleren Avan Jogia, også en matchende Rahul Mishra-kreation i en duo, der hyldede indisk couture, tro mod ånden fra Gold Gala dedikeret til Asien-Stillehavsområdets kultur.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af halsey (@iamhalsey)

Et blik, der splitter internetbrugere

Reaktionerne på de mange billeder, der blev delt online, var varierende. Nogle internetbrugere elskede silhuetten skabt af Rahul Mishra og roste kjolen som "storslået", "magisk" eller endda "værdig til et kunstværk". Andre var mere kritiske over for dette modevalg.

En påmindelse er på sin plads: en kvindes krop, udseende og tøj – ligesom alle andres – er ikke genstand for angreb eller ondsindet kommentar. Uanset om Halsey kunne lide den kjole, hun bar til Gold Gala i 2026, var det først og fremmest et personligt stilvalg. Tro mod sin stil fortsætter sangerinden med at udforske en unik æstetik, der blander Hollywood-glamour, spektakulær couture og alternative påvirkninger, uden at forsøge at behage alle.

En Guldgalla 2026 med modetema

Denne prestigefyldte begivenhed, der arrangeres årligt af Gold House, hylder kultur og talent fra Asien og Stillehavsområdet. 2026-udgaven med temaet "En ny guldverden" samlede adskillige berømtheder, herunder den indiske skuespillerinde Priyanka Chopra, den kinesiske freestyle-skiløber Eileen Gu, den amerikanske model Chrissy Teigen, den indisk-amerikanske skuespillerinde og manuskriptforfatter Mindy Kaling og den canadiske skuespiller og forfatter Simu Liu. Et blændende udvalg af couture-looks blev vist frem, hvor Halseys var et af de mest omtalte.

Med denne slående optræden har Halsey endnu engang bekræftet sin forkærlighed for ukonventionelle designs. På den røde løber har hun aldrig søgt at tilpasse sig online forventninger, men snarere at udtrykke sin personlighed gennem mode. Én ting er sikkert: tro mod sin kunstneriske vision fortsætter Halsey med at gøre hvert optræden til et ægte modeøjeblik.