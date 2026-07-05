Hailey Bieber får folk til at vende sig i et livligt orange strandoutfit

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber vakte furore på Instagram med et knaldorange strandoutfit, der blev delt som en del af et kig bag kulisserne på hendes brand Rhodes sommerkampagne.

En orange todelt bluse med halterneck

Hailey Bieber delte dette nye look i et "behind-the-scenes"-opslag til Rhodes hudplejekampagne for sommeren 2026. Det mest fremtrædende element ved dette outfit er uden tvivl farven. Hun har et strandansemble på i en livlig, lys orange farve. Toppen har en halterneck-udskæring og en dyb udskæring. Underdelen består af matchende mikroshorts i samme solrige nuance, hvilket skaber et sammenhængende monokromatisk look. Det er en udpræget sommerlig kombination, der perfekt illustrerer Hailey Biebers forkærlighed for dristige farver, når det kommer til strandtøj.

En rød jakke som kontrast til outfittet

For at fuldende looket valgte Hailey Bieber en iøjnefaldende detalje: en kort rød jakke båret over sin top. Denne subtile kontrast mellem outfittets livlige orange og den dybe røde farve skaber et dynamisk samspil af farver, der tilføjer en ekstra dimension til silhuetten. Dette stylingtrick forvandler et "simpelt" strandoutfit til et sandt fashion statement, hvilket illustrerer Hailey Biebers evne til at løfte selv det mest afslappede look med en enkelt, velvalgt detalje.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af rhode skin (@rhode)

Et outfit, der allerede er set i maj

Hailey Bieber havde delt det samme orange outfit i en karrusel, der blev lagt ud på sin egen Instagram-konto den foregående måned. Opslaget, der blot havde teksten "æbler til pærer", viste kjolen fra forskellige vinkler og havde allerede vakt en bølge af beundring. Denne nye opmærksomhed, denne gang via hendes brands konto, forstærker yderligere medieomtalen omkring et outfit, der allerede er rost af hendes fans.

Et opslag der glæder hendes fans

Ikke overraskende udløste Rhodes opslag straks en bølge af entusiastiske reaktioner fra hendes følgere. Kommentarerne strømmede ind under billederne, hvilket demonstrerer den vedvarende forbindelse Hailey Bieber har til sit fællesskab. Hendes evne til at forvandle et simpelt strandoutfit til et mindeværdigt øjeblik illustrerer endnu engang Hailey Biebers betydelige modepræsens.

En orange farve der passer til sæsonens trends

Valget af orange er også betydningsfuldt. Denne nuance, som nogle gange frygtes for sin "lyse intensitet", har i flere år etableret sig som en af sommerens nøglefarver. Fra mandarin til fersken, og inklusive dybere nuancer, har designere og modemærker bredt taget paletten af solrige toner til sig. Ved at bruge denne farve til sin egen kampagne bekræfter Hailey Bieber sin rolle som trendsætter.

Med sit livlige orange strandoutfit, halterneck-top, matchende microshorts og kontrasterende røde jakke gør Hailey Bieber endnu et stilfuldt indtryk. Ud over looket illustrerer dette opslag en veludført strategi: at gøre grundlæggeren selv til den bedste ambassadør for sit brand.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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