Denne skuespillerinde, der er blevet kritiseret for sin vægt, reagerer på kommentarer om sit udseende.

Julia P.
@oliviawilde / Instagram

Olivia Wilde har besluttet at svare på kommentarer til hendes udseende. Efter at et billede af hende på den røde løber gik viralt i april 2026, blev den amerikanske skuespillerinde og instruktør mål for alarmerende kommentarer om hendes udseende og helbred. Flere uger senere følte hun sig tvunget til at bringe tingene på plads.

Et viralt billede og sårende kommentarer

Det hele startede med et billede taget på San Francisco International Film Festival. Billedet spredte sig hurtigt på sociale medier, ledsaget af særligt hårde kommentarer. Nogle internetbrugere gik så langt som til at hævde, at skuespillerinden så "syg" ud, mens andre endda tog det på sig at lege læge og tilskrev hende forskellige lidelser. "Og pludselig var det overalt," huskede Olivia Wilde, forbløffet over at se billedet nå ud til, med hendes egne ord, "hundredvis af millioner telefoner".

Skuespillerindens afmålte reaktion

Skuespillerinden, der blev inviteret til podcasten " Call Her Daddy ", var ivrig efter at få styr på tingene. "Det er ikke sådan, jeg rent faktisk ser ud," hævdede hun og forklarede, at billedet simpelthen var taget fra en dårlig vinkel. Langt fra at være ked af det valgte hun at grine det af: "Vi har alle taget et dårligt billede før. Forestil dig, hvis det endte på millioner af telefoner," jokede hun og tilføjede, at hun og hendes kære fik et godt grin af det. "Mine venner er de første til at joke med det, og på en meget sjovere måde," betroede hun.

En observation om online kvindehad

Ud over anekdoten ser Olivia Wilde det som et symptom på et større problem. For hende illustrerer denne kontrovers vedvarende kvindehad og det faktum, at "internettet ikke ved, hvordan man taler om en kvinde." Det er en måde at fremhæve den konstante kontrol, der udøves over kvinders fremtoning i offentlighedens søgelys. Skuespillerinden tilbød dog et "nuanceret" perspektiv og anerkendte med selvironik, at billedet var så overraskende, at hun selv kunne have været bekymret: "Jeg indrømmer dem, at billedet var skørt. Jeg ville også have spekuleret på, 'Er hun okay?'"

Ved at reagere med humor og indsigt forvandler Olivia Wilde en sårende kontrovers til en refleksion over, hvordan kvinder opfattes. Hendes budskab: et dårligt billede siger intet om en person, og alle fortjener lidt mere venlighed. En forfriskende udtalelse, der går imod de kommentarer, der er rettet mod hende.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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