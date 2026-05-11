"En indisk skønhed": Denne tidligere Miss World skaber furore i en elfenbensfarvet kjole

Når Priyanka Chopra optræder på den røde løber, forventes der et mindeværdigt modeøjeblik. Og ved Gold Gala i Los Angeles i 2026 levede hun bestemt op til den forventning. I en elfenbensfarvet kjole fyldt med historie og følelser vakte den tidligere Miss World furore. Og på de sociale medier strømmede kommentarerne ind: "indisk skønhed", "storslået" og så videre.

En skulpturel kjole fyldt med symbolik

Til denne prestigefyldte aften, arrangeret af Gold House i Music Center, valgte Priyanka Chopra en skræddersyet couture-kreation af den indiske designer Amit Aggarwal i samarbejde med sin mangeårige stylist Ami Patel. Resultatet er slående: en elfenbensfarvet kjole med en tætsiddende silhuet, der derefter udvider sig til et æterisk slæb, blandet med transparente paneler og skulpturelt broderi.

Det, der gør dette look helt unikt, er dets historie. Kjolen blev fremstillet af en 20 år gammel Chikankari-sari, som blev forvandlet til et moderne stykke. Det tog seks ugers arbejde, hvor hele processen blev udført i hånden af indiske håndværkere, før stoffet blev rekonstrueret i henhold til Amit Aggarwals arkitektoniske signatur, udsmykket med fine glasperler. En levende hyldest til indisk tekstilhåndværk og de kvinder, der viderefører det.

En aften fuld af mening

Ud over den røde løber havde Gold Gala 2026 en særlig betydning for Priyanka Chopra. Hun blev hædret med den prestigefyldte Global Vanguard Honor, en pris uddelt af Gold House for at hylde dem, der fremmer Asien-Stillehavskultur internationalt. Denne anerkendelse anerkender hendes 25-årige karriere, der spænder over den indiske filmindustri og Hollywood.

Temaet for denne 5. udgave, "En ny guldverden", hyldede kulturelt lederskab og kollektive fremskridt. En perfekt ramme for at bære en kjole, der præcist fortæller en historie om dialog mellem indiske traditioner og nutidige kodekser.

En ekstraordinær karriere

En nyttig påmindelse om at værdsætte, hvor langt hun er kommet: Priyanka Chopra blev kronet til Miss World den 30. november 2000, blot 18 år gammel. Denne præstation markerede begyndelsen på en ekstraordinær karriere. Hun blev en af Bollywoods mest populære skuespillerinder med mindeværdige roller i "Fashion", "Mary Kom" og "Bajirao Mastani", før hun erobrede Hollywood med serien "Quantico", efterfulgt af "Citadel" og "The Bluff".

Cannes 2026 (12.-23. maj 2026) bliver også en stor begivenhed for hende: hun vil præsentere sin nye film "Reset", en overlevelsesthriller, som hun har filmet sammen med den britiske skuespiller Orlando Bloom.

Stående ovationer på sociale medier

Under de talrige opslag, der blev delt fra den røde løber, overøste internetbrugere hende med ros. "En indisk skønhed", "storslået", "den mest elegante kvinde ved Gold Gala" ... kommentarerne vidner om den beundring, skuespillerinden vækker, men også om den meget positive modtagelse, hendes valg af påklædning fik. Mange roste kjolens symbolske dimension, dens forbindelse til indisk arv og den måde, Priyanka Chopra bruger sin platform til at fremhæve kunsthåndværkerne bag det tøj, hun bærer.

Med sin optræden ved Gold Gala i 2026 skaber Priyanka Chopra meget mere end blot et modeøjeblik. Hun fortæller en historie om en rejse, der strækker sig over mere end to årtier, en værdifuld kulturarv og kunsthåndværk fremvist på en af verdens mest prestigefyldte røde løbere.