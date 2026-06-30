Hannah Waddingham, 51, vakte furore i en fløjlskjole under en sjælden offentlig optræden.

Den britiske skuespillerinde og sangerinde Hannah Waddingham vakte for nylig furore i London i en fløjlskjole, ledsaget af sin nye partner - en af hendes sjældne offentlige optrædener som par.

En længe ventet verdenspremiere i London

Hannah Waddingham deltog i verdenspremieren på sin nye serie, "Ride or Die", i London. Skuespillerinden, der opnåede international berømmelse med serien "Ted Lasso" – som hun vandt en Emmy-pris for – præsenterede sit seneste tv-projekt omgivet af hele sit team. Denne betydningsfulde milepæl i hendes karriere blev gjort endnu mere speciel af hendes partners tilstedeværelse.

En fløjlskjole med halterneck

Til sit London-optræden valgte Hannah Waddingham en særlig elegant kjole. Den dybe fløjlskjole har en halterneck-udskæring med rynker, en V-udskæring og en høj slids i siden, der strækker sig op til låret. Dette stilvalg afspejler Hannah Waddinghams forkærlighed for elegante modestykker, der samtidig udstråler sofistikering og modernitet.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

For at fuldende dette outfit valgte Hannah Waddingham accessories, der komplementerede hendes kjole perfekt. På fødderne havde hun hæle med remme i en varm brun nuance, der tilføjede et strejf af blødhed til det overordnede look. I ørerne fangede dinglende diamantøreringe lyset med hver drejning af hovedet, hvilket var en demonstration af subtil raffinement.

Hendes berømte platinhår var sat op i en høj knold, der indrammede hendes ansigt fuldt ud og fremhævede kjolens arkitektoniske linjer. Et smukt look, der komplementerede hendes overordnede udseende perfekt.

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En optræden sammen med Nick Beresford-Cleary

Aftenens anden store nyhed var tilstedeværelsen af hendes nye partner, Nick Beresford-Cleary. Parret havde deres første officielle offentlige optræden i begyndelsen af juni 2026 ved Variety's Power of Women-arrangement i London. Ved den lejlighed havde Hannah Waddingham allerede valgt en halterneck-kjole i et selvlysende stof, der fangede lyset.

En skuespillerinde med en hastigt stigende karriere

Ud over dette nye privatliv fortsætter Hannah Waddingham med at skinne professionelt. Skuespillerinden, der er kendt for et bredt publikum for sin rolle som Rebecca Welton i "Ted Lasso", den succesrige serie, der indbragte hende en Emmy Award, har konsekvent diversificeret sin karriere i de senere år. Fra filmoptrædener og deltagelse i velgørenhedsarrangementer til roller i adskillige længe ventede produktioner har Hannah Waddingham etableret sig som en af de mest respekterede skikkelser i sin generation.

Med sin fløjlskjole, diamantøreringe og platinfrisure havde Hannah Waddingham en af sine mest mindeværdige optrædener i år. En demonstration af, at nogle af de mest betydningsfulde øjeblikke, både i modeverdenen og i livet, også er de nemmeste at fejre.