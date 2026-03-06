Som 67-årig vender Jamie Lee Curtis hoveder i en elegant sort kjole

Anaëlle G.
@jamieleecurtis/Instagram

Jamie Lee Curtis beviste endnu engang sit mesterskab på den røde løber ved at vælge en simpel, men flatterende sort kjole. Til New York-premieren på serien "Scarpetta" optrådte den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør i et trendy og selvsikkert outfit, der straks fangede kameraernes opmærksomhed.

En sort kjole, der er lige så enkel, som den er flatterende

Til aftenen bar Jamie Lee Curtis en figursyet sort kjole med et bodycon-snit, der fremhævede hendes elegance og selvtillid. Rynkeeffekten ved hofterne understregede hendes silhuet, mens den lange nederdel i havfruestil med et diskret slæb tilføjede et strejf af klassisk sofistikering. Med sine lange ærmer ramte kjolen den perfekte balance mellem Hollywood-glamour og tidløs elegance.

Tilbehør valgt for at fremhæve hendes karisma

Jamie Lee Curtis manglede aldrig selvtillid og pyntede sit outfit med en flot halskæde, øreringe, solbriller og et lille sort skuldertræk draperet over skuldrene. På Instagram kaldte hun humoristisk sig selv "head bitch in charge", inden hun tog afsted til premieren, et nik til hendes frimodige natur og hendes uforbeholdne omfavnelse af sin alder og stil. På den røde løber, arm i arm med sin medspiller, den australsk-amerikanske skuespillerinde Nicole Kidman, udstrålede hun et kammeratskab og en tilstedeværelse, der kan konkurrere med den yngre generation.

En stjerne, der omdefinerer elegance som 67-årig

I "Scarpetta", der streames på Amazon Prime Video, spiller Nicole Kidman retsmediciner Kay Scarpetta, mens Jamie Lee Curtis portrætterer hendes søster, Dorothy Farinelli. Samme aften, ved premieren på serien i New York, var det Jamie, der mindede alle om, at modenhed kan være synonymt med dristighed. Som 67-årig beviser hun, at sort langt fra at være kedeligt, bliver et stilstatement, når det komplementerer figuren perfekt.

Med denne skulpturelle sorte kjole og sin selvsikre attitude udfordrer Jamie Lee Curtis endnu engang aldersrelaterede stereotyper på den røde løber. Med en kombination af humor, selvsikkerhed og underspillet elegance beviser skuespillerinden, at man som 67-årig stadig kan fremvise et af sæsonens mest slående looks i en sort bodycon-kjole.

