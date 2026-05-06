"Sikke en lighed!": Model Adriana Lima deler et billede med sine døtre

Den brasilianske model Adriana Lima har været i rampelyset i over 25 år. Denne gang delte hun en anderledes slags lys – nemlig en photoshoot med sine to døtre, Valentina og Sienna, til en særlig Mors Dag-kampagne. Og ligheden mellem de tre kvinder gik ikke ubemærket hen hos internetbrugerne.

"Modeleret efter mor": en kampagne, der taler for sig selv

Victoria's Secrets "Modeled After Mom"-kampagne samler Adriana Lima og hendes to døtre, Valentina på 16 og Sienna på 13, for første gang. Fotograferet af Zoey Grossman bevæger trioen sig rundt i varme, hjemlige omgivelser: en familiestue, blød belysning og koordineret loungewear og pyjamas i pastelfarver. Denne bevidst naturlige, næsten familiære æstetik står i skarp kontrast til de sædvanlige billeder fra store modekampagner.

Den forbløffende lighed

Det var det første, internetbrugere bemærkede i kommentarfeltet til billederne. Valentina og Sienna deler det samme lange brune hår og strålende smil som deres mor. Billederne, der blev lagt ud på Instagram – scener af dem, der børster deres hår, deler en sofa, deler kærlige gestus og leger med makeup – forstærker yderligere denne spejlingseffekt mellem tre generationer. "Sikke en lighed", "Kloner", "Tre søstre" – kommentarerne gangede sig med en sigende konsistens.

"En dag jeg aldrig vil glemme"

I et interview med People magazine beskrev Adriana Lima oplevelsen med ægte følelser: "Det var som en drøm, jeg føler mig så tilfreds som mor. At kunne være sammen med dem til en fotosession var virkelig magisk. Det var et helt særligt øjeblik, på Mors Dag. Det er en dag, jeg aldrig vil glemme, og jeg tror, de heller ikke vil." Det er sjældne ord fra en kvinde, der har lært at forsigtigt styre det, hun deler om sit privatliv.

Valentina og Sienna, deres første skridt inden for mode

For de to teenagere markerede dette Victoria's Secret-fotoshoot deres første professionelle erfaring i modeverdenen. Valentina overvejer allerede en karriere som model, mens Sienna hælder mere til skuespil. To forskellige veje, men den samme lethed foran kameraet, hvilket ikke kommer som nogen overraskelse i betragtning af deres mor.

Adriana Lima, et ikon der genopfinder sig selv som mor

Siden sin debut i 1999 har Adriana Lima opbygget en karriere på toppen af global mode – mere end tyve prestigefyldte modeshows, kampagner over hele verden og en bemærkelsesværdig lang levetid i en branche, der hurtigt slider sine stjerner op. I dag præsenterer hun en anden side af sig selv for offentligheden: en tilfreds mor, stolt af sine døtre, der vælger at dele et professionelt øjeblik med dem, der er fyldt med dyb personlig betydning.

Tre kvinder, tre næsten identiske ansigter og en fotosession, der vil forblive i familiens annaler langt ud over mærkealbum. Adriana Lima har således ikke kun givet sine gener videre til Valentina og Sienna - hun har givet dem deres første skridt ind i en verden, hun kender bedre end nogen anden.