"Hvorfor skulle man være nødt til at gifte sig for at være lykkelig?": Denne sanger bryder et tabu

Léa Michel
Rosé, den ikoniske stemme fra den sydkoreanske K-pop pigegruppe Blackpink, talte for nylig åbenhjertigt på podcasten Session 46: Rosé | Therapuss med Jake Shane . Den sydkoreanske sangerinde udfordrer traditionelle forventninger om ægteskab og familie og omfavner fuldt ud sin lykke som singlekvinde.

En tvivl om "lykkens status quo"

I denne intime udveksling spørger Rosé direkte: "Hvorfor er det at blive gift og købe et hus standarden for lykke?" Hun påpeger, at nogle mennesker har elendige oplevelser i ægteskabet, og tilføjer: "Nogle gange føler jeg mig så glad for at være enlig kvinde." Det er et befriende budskab, der nægter at helliggøre ægteskabet som en forudsætning for lykke.

Samfundsmæssigt pres på tidlige ægteskaber

Især i Sydkorea er kvinder udsat for et intenst pres for at gifte sig i en ung alder og hurtigt stifte familie. Denne traditionelle kulturmodel værdsætter tidlig moderskab og rollen som husmor, ofte på bekostning af kvinders personlige og professionelle ambitioner.

Rosé, stemmen til en spørgende generation

Som medlem af verdens bedst sælgende pigegruppe repræsenterer Rosé en ny generation af kvinder, der afviser traditionelle forventninger. På toppen af sin internationale karriere nægter hun at tilpasse sig en model, der ikke passer hende. Hendes historie giver især genlyd hos unge K-pop-fans, der ofte står over for de samme rigide familieforventninger.

En appel om kvinders valgfrihed

Ved at bekræfte sin glæde ved at være single, afvikler Rosé ideen om, at kvinders lykke nødvendigvis afhænger af ægteskab og moderskab. Hun inviterer os til at gentænke, hvad der virkelig udgør et tilfredsstillende liv: "Hvorfor skal vi giftes for at være lykkelige?" Dette spørgsmål åbner døren for en bredere refleksion over de standarder for succes og præstation, der pålægges kvinder, især i konservative samfund som Sydkorea.

I K-pop-branchen, hvor idolernes image er omhyggeligt kontrolleret, markerer Rosés åbenhjertighed om sit privatliv et brud med fortiden. Vant til omhyggeligt kuraterede diskussioner om sit privatliv vælger sangerinden autenticitet og foretrækker at tale om sine sande ambitioner i stedet for at tilpasse sig en foruddefineret rolle.

