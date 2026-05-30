Med sine metalliske ballerinasko bekræfter Emma Roberts trendens tilbagevenden.

Ballerinaskoene er ikke færdige endnu. Ved et modeevent i New York genopfandt den amerikanske skuespillerinde og producer Emma Roberts denne ikoniske sko med et sølvmetallisk par, hvilket bekræfter trendens stærke comeback i sommeren 2026.

Metalliske ballerinasko, der skaber en sensation

Emma Roberts deltog for nylig i et modeshow i New Yorks SoHo-kvarter, hvor hun gjorde et slående indtryk med sit fodtøj. Hun valgte et par sølvfarvede ballerinasko i metallisk laklæder, forstærket af et smart krydsende remdesign, der minder om Mary Jane-sko. Stilen skilte sig også ud med sin afrundede tå og høje vridd, som giver mere dækning oven på foden – en meget trendy detalje.

Et komplet og farverigt moderigtigt look

Resten af outfittet var lige så elegant. Emma Roberts bar en farverig, rejseinspireret nederdel med print kombineret med en langærmet, ribbet top i en lys ceruleanblå farve. Hendes hår var sat op i lange, flagrende blonde bølger, og hun fuldendte looket med en lille beige taske. Den legende nederdel komplementerede perfekt den underspillede elegance i toppen og accessories.

Ballerinaskoene, en nøgletrend for sommeren 2026

Med dette valg bekræfter Emma Roberts en trend, der ikke viser tegn på at aftage: ballerinaskoenes store comeback. Efterhånden som sommeren 2026 nærmer sig, bliver den flade sko allestedsnærværende og bæres af adskillige berømtheder.

Den spanske sangerinde, sangskriver, musiker, producer og skuespillerinde Rosalía har for nylig taget den til sig i en rynket version, mens den britiske sangerinde, musiker og skuespiller Harry Styles har tilføjet den til sit repertoire til ceremonier og tv-optrædener. Et bevis på, at ballerinaskoen, der længe har været henvist til den "beskedne" kategori, genopfinder sig selv: den fås i metalliske versioner, med stropper eller endda med en høj vridd, og den hævder sig nu som et sandt fashion statement i sig selv.

Ved at vælge metalliske ballerinasko, der er lige så originale, som de er elegante, har Emma Roberts skabt et af tidens mest inspirerende looks – og bekræfter, at flade sko definitivt har generobret deres plads på moden. Det er en nem trend at adoptere, og en der lover at blive vores go-to sko hele sommeren lang.