I en "ukonventionel" kjole fanger denne atlet alles øjne

Met Galaen i 2026 bød endnu engang på en række spektakulære looks, men især én gæst fangede alles opmærksomhed i år. Freestyle-skiløberen og olympiske mester Eileen Gu optrådte i en fantastisk og innovativ kreation, der vakte stor røre på den røde løber.

En kjole der "kommer til live"

Den kinesisk-amerikanske atlet paraderede ikke bare foran fotograferne; hun forvandlede sit udseende til et sandt performancekunstværk. Hendes kjole, designet af Iris van Herpen, syntes bogstaveligt talt at blive levende med hendes bevægelser. Mens hun gik, undslap fine bobler fra tøjet.

Dette spektakulære stykke bestod af 15.000 glasbobler, der var omhyggeligt integreret i kjolen. Det blev angiveligt tilført mere end 2.550 timers arbejde til at designe dette beklædningsgenstand, som inkorporerede en skjult mekanisme til kontinuerligt at producere bobler.

Et blik, der blev bifaldet af mange

Reaktionerne på de sociale medier var hurtige. Mange brugere roste kreationen som "opfindsom", "magisk" og "ekstraordinær". Med denne spektakulære optræden lykkedes det Eileen Gu at forvandle mode til en sand liveoptræden.

Ved at vælge en kjole, der på én gang var teknologisk, poetisk og spektakulær, legemliggjorde Eileen Gu perfekt Met Gala-ånden. Hendes "usædvanlige" outfit tiltrak ikke kun opmærksomhed, men tjente også som en påmindelse om, at mode kan blive et sandt felt for kunstnerisk eksperimentering.