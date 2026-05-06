I en "ukonventionel" kjole fanger denne atlet alles øjne

Léa Michel
@eileengu / Instagram

Met Galaen i 2026 bød endnu engang på en række spektakulære looks, men især én gæst fangede alles opmærksomhed i år. Freestyle-skiløberen og olympiske mester Eileen Gu optrådte i en fantastisk og innovativ kreation, der vakte stor røre på den røde løber.

En kjole der "kommer til live"

Den kinesisk-amerikanske atlet paraderede ikke bare foran fotograferne; hun forvandlede sit udseende til et sandt performancekunstværk. Hendes kjole, designet af Iris van Herpen, syntes bogstaveligt talt at blive levende med hendes bevægelser. Mens hun gik, undslap fine bobler fra tøjet.

Dette spektakulære stykke bestod af 15.000 glasbobler, der var omhyggeligt integreret i kjolen. Det blev angiveligt tilført mere end 2.550 timers arbejde til at designe dette beklædningsgenstand, som inkorporerede en skjult mekanisme til kontinuerligt at producere bobler.

Et blik, der blev bifaldet af mange

Reaktionerne på de sociale medier var hurtige. Mange brugere roste kreationen som "opfindsom", "magisk" og "ekstraordinær". Med denne spektakulære optræden lykkedes det Eileen Gu at forvandle mode til en sand liveoptræden.

Ved at vælge en kjole, der på én gang var teknologisk, poetisk og spektakulær, legemliggjorde Eileen Gu perfekt Met Gala-ånden. Hendes "usædvanlige" outfit tiltrak ikke kun opmærksomhed, men tjente også som en påmindelse om, at mode kan blive et sandt felt for kunstnerisk eksperimentering.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Som 45-årig deler skuespillerinden Jessica Alba drømmende billeder fra en båd.
Article suivant
Som 35-årig fascinerer Margot Robbie i en glitrende guldkjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 35-årig fascinerer Margot Robbie i en glitrende guldkjole

Ved Met Galaen i New York i 2026 vakte Margot Robbie endnu engang opmærksomhed. Den australske skuespillerinde og...

Som 45-årig deler skuespillerinden Jessica Alba drømmende billeder fra en båd.

Den amerikanske skuespillerinde og iværksætter Jessica Alba fejrede sin 45-års fødselsdag, som hun lever – intenst og uden...

I vandet fascinerer modellen Candice Swanepoel i fortryllende omgivelser.

"Mødte månen fra den anden side" – det var med denne poetiske billedtekst, at modellen Candice Swanepoel, kendt...

"Sikke en lighed!": Model Adriana Lima deler et billede med sine døtre

Den brasilianske model Adriana Lima har været i rampelyset i over 25 år. Denne gang delte hun en...

Kaia Gerber, Cindy Crawfords datter, fascinerer med sine fotos

Den amerikanske model og skuespillerinde Kaia Gerber behøver ikke en spektakulær kulisse for at fange opmærksomheden. Hendes seneste...

Model Heidi Klum tryllebinder verden med denne statueriske kjole

Der var kjoler, couture-kreationer og spektakulære smykker. Og så var der Heidi Klum, som ikke længere var Heidi...