Som 45-årig deler skuespillerinden Jessica Alba drømmende billeder fra en båd.

Den amerikanske skuespillerinde og iværksætter Jessica Alba fejrede sin 45-års fødselsdag, som hun lever – intenst og uden begrænsninger. Den 3. maj 2026 delte hun en serie billeder på Instagram fra en båd ud for Miamis kyst, der straks fangede hendes millioner af følgere.

En dag til søs ud for Miamis kyst

Jessica Alba skrev teksten "Joymaxxing" til sin Instagram-karrusel, der blev lagt ud et par dage efter sin 45-års fødselsdag den 28. april. Udtrykket – en sammentrækning af "joy" og "maxxing", der betyder maksimering af glæde – indfanger perfekt energien i billederne: en kvinde, der nyder en festlig weekend i solen, omgivet af venner og sin partner, uden hæmninger.

Jessica Alba delte et dusin billeder fra en båd på Miamis vande, der viste en dag med total frihed: en kæmpe oppustelig rutsjebane, jetski, dans på dækket og afslapning på en flydende madras under Floridas sol. Lyse, spontane og glædesfyldte billeder, der udstrålede smittende energi – præcis hvad hendes fans forventede af hende.

Danny Ramirez, en diskret, men altid tilstedeværende ledsager

Hendes partner, skuespilleren Danny Ramirez, var også med på turen. Han kan ses sammen med Jessica Alba på flere billeder, herunder et særligt slående billede, hvor han ser intenst på hende, mens hun smiler til kameraet. I kommentarfeltet til opslaget svarede han blot med en flammende hjerte-emoji "❤️‍🔥". Jessica Alba og Danny Ramirez har uofficielt datet siden juli 2025.

"Hold dig tæt på de mennesker, der bringer dig solskin."

Blandt billedteksterne på hendes Instagram-stories, der ledsagede opslaget, inkluderede Jessica Alba også: "Hold dig tæt på mennesker, der føler sig som solskin." Denne sætning siger meget om hendes tankegang, når hun går ind i det nye år – blot få dage efter at have skrevet på sin fødselsdag: "Jeg går ind i dette nye år med mere ynde, mere glæde, mere taknemmelighed og en dybere kærlighed til de mennesker, der gør mit liv til det, det er."

En rutsjebane på en båd, en legende med ét ord: Jessica Alba opsummerede sin fødselsdagsweekend med en kort, men veltalende sætning - hun stråler, fuldt ud bevidst om sin genialitet.