Sangerinden Mariah Carey, 57, vakte furore i en sort kjole og læderstøvler.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Mariah Carey behøver ikke nødvendigvis en rød løber for at gøre sig bemærket. Den 18. april 2026 blev hun fotograferet på gaderne i New York i et sort look fra top til tå, der var både elegant og skarpt.

Detaljen der ændrer alt: dobbeltbæltet

Det var under en simpel slentretur gennem Manhattan, at Mariah Carey viste et af sine mest slående looks fra tiden. "Vision of Love"-sangerinden genoptog den "lille sorte kjole" med et decideret edgy twist, inspireret af år 2000-æstetikken. Kjolen med dyb halsudskæring og en kant, der sluttede over knæet, blev båret over gennemsigtige sorte strømpebukser. Det mest fremtrædende element i looket: et bælte med dobbelt spænde, der fremhævede hendes talje og tilføjede en rock 'n' roll-kant til silhuetten.

Mariah Carey fortsatte lædertemaet med en blank trenchcoat udsmykket med sølvbeslag, kombineret med knæhøje støvler med blokhæl. For at fuldende looket valgte hun overdimensionerede sorte solbriller, en guld sommerfuglering og diamantøreringe. En blanding af underspillet "bling" og en "urban" attitude, der perfekt indkapsler den stilistiske balance, hun i øjeblikket dyrker.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af mi.mi1520 (@mi.mi1520)

En uge dedikeret til monokrom

Få dage tidligere havde Mariah Carey allerede gjort to markante optrædener ved Tiffany & Co.-gallaen i forbindelse med lanceringen af kollektionen "Blue Book 2026: Hidden Garden". Det første look var en ærmeløs sort kjole med lang nederdel, båret med spidse pumps dækket af sølvpailletter og en diamanthalskæde. Det andet look var i off-white med en langærmet kjole uden skuldre, der var fastgjort med et guldkædebælte og afsluttet med sølvhæle.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af 10 Magazine (@10magazine)

Mariah Carey, et monokromt ikon til alle lejligheder

Tidligere på året, i februar, havde Mariah Carey allerede påtvunget denne monokrome signatur ved åbningsceremonien for de Olympiske Lege, hvor hun optrådte i en geometrisk hvid kjole prydet med hundredvis af krystaller, udsmykket med en fjerboa og mere end 300 karat smaragdslebne diamanter fra Levuma.

Kort sagt, uanset om det er et aftenoutfit eller et street-look, bekræfter Mariah Carey én ting: hendes sans for stil er tidløs.