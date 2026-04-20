Sangerinden Mariah Carey, 57, vakte furore i en sort kjole og læderstøvler.

@mariahcarey / Instagram

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Mariah Carey behøver ikke nødvendigvis en rød løber for at gøre sig bemærket. Den 18. april 2026 blev hun fotograferet på gaderne i New York i et sort look fra top til tå, der var både elegant og skarpt.

Detaljen der ændrer alt: dobbeltbæltet

Det var under en simpel slentretur gennem Manhattan, at Mariah Carey viste et af sine mest slående looks fra tiden. "Vision of Love"-sangerinden genoptog den "lille sorte kjole" med et decideret edgy twist, inspireret af år 2000-æstetikken. Kjolen med dyb halsudskæring og en kant, der sluttede over knæet, blev båret over gennemsigtige sorte strømpebukser. Det mest fremtrædende element i looket: et bælte med dobbelt spænde, der fremhævede hendes talje og tilføjede en rock 'n' roll-kant til silhuetten.

Mariah Carey fortsatte lædertemaet med en blank trenchcoat udsmykket med sølvbeslag, kombineret med knæhøje støvler med blokhæl. For at fuldende looket valgte hun overdimensionerede sorte solbriller, en guld sommerfuglering og diamantøreringe. En blanding af underspillet "bling" og en "urban" attitude, der perfekt indkapsler den stilistiske balance, hun i øjeblikket dyrker.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af mi.mi1520 (@mi.mi1520)

En uge dedikeret til monokrom

Få dage tidligere havde Mariah Carey allerede gjort to markante optrædener ved Tiffany & Co.-gallaen i forbindelse med lanceringen af kollektionen "Blue Book 2026: Hidden Garden". Det første look var en ærmeløs sort kjole med lang nederdel, båret med spidse pumps dækket af sølvpailletter og en diamanthalskæde. Det andet look var i off-white med en langærmet kjole uden skuldre, der var fastgjort med et guldkædebælte og afsluttet med sølvhæle.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af 10 Magazine (@10magazine)

Mariah Carey, et monokromt ikon til alle lejligheder

Tidligere på året, i februar, havde Mariah Carey allerede påtvunget denne monokrome signatur ved åbningsceremonien for de Olympiske Lege, hvor hun optrådte i en geometrisk hvid kjole prydet med hundredvis af krystaller, udsmykket med en fjerboa og mere end 300 karat smaragdslebne diamanter fra Levuma.

Kort sagt, uanset om det er et aftenoutfit eller et street-look, bekræfter Mariah Carey én ting: hendes sans for stil er tidløs.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Skuespillerinden Anya Taylor-Joy stråler i en fødselsdagskjole, der er en fantasiverden værdig

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Skuespillerinden Anya Taylor-Joy stråler i en fødselsdagskjole, der er en fantasiverden værdig

Til sin 30-års fødselsdag delte den britisk-amerikanske skuespillerinde Anya Taylor-Joy festbilleder på Instagram, der imponerede lige så meget...

Skuespillerinden Diane Kruger, 49, vakte furore med en kjole, der er et kunstværk værdig.

Der findes outfits, der transcenderer mode og grænser til kunst. Det er præcis den effekt, som den tyske...

Paris Hilton sætter sin bodyguard på prøve; videoen morer internetbrugere.

Den amerikanske societetsdame og forretningskvinde Paris Hilton er stamgæst på Coachella, men i år var det igen hendes...

Pamela Anderson, 58, genopliver denne denim-trend fra 2000'erne.

Pamela Anderson gør et slående comeback med en stil, der er solidt forankret i denim-æstetik, og fremviser en...

"I overgangsalderen bliver vi sat på sidelinjen": Den 54-årige skuespillerinde Amanda Peet deler sin oplevelse

Den amerikanske skuespillerinde Amanda Peet sætter ord på en virkelighed, som mange kvinder deler: i overgangsalderen bliver de...

Sangerinden Sabrina Carpenters guldstøvler går bestemt ikke ubemærket hen.

Ved Coachella 2026 (10.-19. april) fremviste Sabrina Carpenter en retro-inspireret stil med farverige silhuetter og dristige accessories. De...