I vandet fascinerer modellen Candice Swanepoel i fortryllende omgivelser.

"Mødte månen fra den anden side" – det var med denne poetiske billedtekst, at modellen Candice Swanepoel, kendt som en Victoria's Secret-"engel", lagde sine seneste billeder op på Instagram. I vandet, badet i lys, skabte hun et af sine mest fascinerende opslag i øjeblikket.

En legende, der sætter scenen

Candice Swanepoels opslag med teksten "Mødte månen fra den anden side" fik hurtigt over 120.000 likes. Teksten, der er både mystisk og lysende, indfanger perfekt stemningen i billederne – en blanding af vand, sol og stilhed. Fans strømmede til kommentarfeltet for at dele deres beundring, med reaktioner så enkle som de var enstemmige: "Storslået", "Gylden gudinde".

Et elegant sort strandoutfit i turkisblåt vand

Til dette fotoshoot bar Candice Swanepoel et simpelt sort strandoutfit med tynde stropper, der lod naturens omgivelser indtage sin plads – det klare, lysende vand, der omgav modellen som en juvel. Hendes let fugtige hår, naturligt strøget tilbage af vandet, hendes gyldne teint og minimale makeup fuldendte et billede, der virkede spontant snarere end omhyggeligt orkestreret.

Et dobbelt mål: hans brand og et samarbejde

Opslaget havde også en reklamedimension: Candice Swanepoel fremviste både sit eget strandtøjsmærke, Tropic of C, og et samarbejde med den eksklusive sportstøjsforhandler Alo. Det var en naturlig måde at integrere en kommerciel tilgang i indhold, der udstråler autenticitet – en af modellens største styrker på sociale medier i flere år.

En tilstedeværelse på sociale medier lige så kraftfuld som en kampagne

Med over 18 millioner følgere på Instagram fortsætter Candice Swanepoel med at have en betydelig indflydelse på strandtrends. Hendes opslag – ofte taget i spektakulære naturlige omgivelser, altid med en aura af nonchalance – genererer konsekvent betydelige reaktioner. Dette opslag er ingen undtagelse: inden for få timer blev det et af hendes mest delte billeder fra foråret 2026.

En poetisk billedtekst, turkisblåt vand og et elegant sort outfit – Candice Swanepoel behøvede ikke meget for at skabe et fængslende øjeblik. Faktisk er det ofte med minimal indsats, at hun opnår den største effekt på internetbrugere.