Amal Clooney gør furore ved Golden Globes i en betagende rød kjole

Fabienne Ba.
Ved sin storslåede tilbagevenden til Golden Globes, 10 år efter sin sidste optræden, forvandlede Amal Clooney den røde løber til et sandt filmset. Der, for at støtte George Clooney, nomineret for sin rolle i "Jay Kelly", skabte advokaten furore i en spektakulær rød kjole, en klar hyldest til vintage haute couture.

En flammende rød kjole fra Balmain

I denne 83. udgave byttede Amal Clooney den underspillede elegance fra sin sorte Dior-kjole fra 2015 ud med en livlig skarlagenrød farve. Inspireret af et stykke fra Balmains haute couture-kollektion efterår/vinter 1957-1958, blev hendes kjole skræddersyet til lejligheden med et perfekt udført retro-look. Det rynkede, tætsiddende snit fremhævede hendes figur, mens den strukturerede hjerteformede halsudskæring understregede dens glamourøse tiltrækningskraft. Den lange, draperede nederdel, afsluttet med en flagrende kant, tilføjede bevægelse til hvert skridt, hvilket mindede om Hollywood-skuespillerindernes guldalder i 1950'erne.

Tilbehør designet som filmsmykker

Tro mod sit øje for detaljer fuldendte Amal dette rød-på-rødt look med en matchende Jimmy Choo minaudière, hvilket skabte en skarlagenrød søjle. Cartier diamantøreringe, kombineret med en matchende armbånd, tilføjede lige præcis det rette strejf af glimmer uden at overskygge kjolen.

På skønhedsfronten var looket bevidst tidløst: perfekt stylet løst hår, en strålende teint og diskret definerede læber. En ideel balance mellem sofistikering og modernitet, der tillod kjolen at fortælle historien.

Amal Clooney, dronningen af mindeværdige røde løbere

Selvom Amal Clooney sjældent optræder på den røde løber, bliver hver af hendes optrædener et modeøjeblik. I Venedig gjorde hun for eksempel allerede et indtryk med en fuchsia-lyserød kjole med slæb, derefter en flagrende smørgul Versace-kreation, før hun for nylig optrådte i en draperet chokoladekjole og en glitrende lyserød silhuet af Tamara Ralph i Old Hollywood-stil.

Golden Globes 2026 bidrager til dette galleri af ikoniske looks: I en rød Balmain-kjole bekræfter Amal Clooney sin status som en moderne muse, der er i stand til at kombinere en advokats elegance, en stjernes aura og en erklæret kærlighed til spektakulær mode.

Ved brillant at genfortolke arven fra 1950'ernes haute couture har Amal Clooney endnu engang bevist, at mode for hende er et sandt sprog. Mere end blot et udseende, hendes tilstedeværelse ved Golden Globes i 2026 står som en erklæring om tidløs elegance.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Hvorfor taler alle om Rama Duwaji, Generation Z-stjernen?

