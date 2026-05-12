Justin Timberlake hylder Jessica Biel på Mors Dag med sjældne familiebilleder

Den amerikanske sanger Justin Timberlake poster ikke ofte familiebilleder. Han gjorde en undtagelse den 10. maj i forbindelse med Mors Dag i USA - og opslaget, der var lige så simpelt som det var rørende, vakte straks opmærksomhed.

"De største kvinder jeg kender"

Med disse ord ledsagede Justin Timberlake sit Instagram-opslag: "De bedste kvinder jeg kender. Glædelig mors dag." En enkel og oprigtig hyldest, rettet mod både hans kone, den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Jessica Biel, og hans mor, Lynn – to kvinder han samlede i et enkelt opslag med tre hidtil usete billeder.

Karrusellen inkluderede et billede af Justin Timberlake og Jessica Biel med deres to sønner, Silas på 11 og Phineas på 6 – et familiebillede, der sjældent deles offentligt. En selfie af parret fuldendte opslaget sammen med et arkivbillede af Justin og hans mor, Lynn, fra 1997. Denne familietur ned ad mindernes bane, mellem nutid og fortid, resonerede straks med hans følgere.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Justin Timberlake (@justintimberlake)

Lynn Timberlake svarer i kommentarerne

Sangerens mor var hurtig til at svare i kommentarerne: "Åååh! Det får mig til at smile! At være din mor og Si og Phins Grammy Lynn er de største glæder i mit liv! Jeg elsker jer alle af hele mit hjerte og sjæl, og jeg er så velsignet over at have jer i mit liv!" Et svar lige så varmt som selve opslaget – og et der gjorde det hele fuldstændig uimodståeligt.

Et indlæg der adresserer rygter om ægteskabelig krise

Dette opslag kommer i en særlig kontekst. Rygter om spændinger i parret havde cirkuleret i april 2026, efter offentliggørelsen af billeder af Justin Timberlakes anholdelse for spirituskørsel i 2024. Mediet Page Six rapporterede, at Jessica Biel havde givet ham et ultimatum, "efter at have fået nok af at være offentligt flov" .

Et par, der fejrer hinanden regelmæssigt

Justin Timberlake og Jessica Biel udtrykker regelmæssigt deres hengivenhed for hinanden på sociale medier. Sidste februar, i anledning af sangerens 45-års fødselsdag, skrev Jessica Biel: "Tillykke med de 45 års fødselsdag til en sand original. Elsker dig, skat." I et interview med Extra afslørede hun også, at hun ville holde en rigtig fest for ham: "Vi fyldte huset med blomster, børnene lavede kort, og vi spiste middag med venner. Det var perfekt." Det er diskrete øjeblikke, men de tegner et billede af et stærkt bånd på trods af medieopmærksomheden.

Tre billeder, et par ord og en mors hjertelige svar i kommentarerne – Justin Timberlake fejrede Mors Dag på sin egen måde: enkelt, oprigtigt og med billeder, der sjældent holdes private. Budskabet var klart, uden at det behøvede at blive sagt.