Til sin fødselsdag genopliver Sabrina Carpenter trenden med "rodet hår".

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

Den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde Sabrina Carpenter fejrede sin 27-års fødselsdag den 11. maj 2026 ved at dele en karrusel af billeder på Instagram, der straks gik viralt. Stående foran en vintage bogreol og en knitrende pejs poserer hun i en lilla frynset kjole, hendes pjuskede blonde krøller indrammer hendes ansigt. Dette retro-opslag markerer det store comeback for en skønhedstrend: rodet hår.

Tilbagekomsten af "undone" loops

Sabrina Carpenter har normalt en elegant frisure, komplet med sit karakteristiske pandehår og ofte stylede længder. På billederne fra hendes fødselsdagsfest valgte hun at lade sit hår være naturligt krøllet, let fyldigt, næsten "lige rullet ud af sengen". Denne frisure var ikke tilfældig og er en del af en bredere trend kaldet messy hair, som kan oversættes til "ugjort" eller "ukampet" hår.

Denne skønhedstrend, der opstod i 1980'erne og derefter blev genoptaget i 2000'erne, gør et stærkt comeback i 2026, drevet af en ny generation, der omfavner naturlighed. Langt fra den såkaldte perfekte blowout hylder rodet hår hårets autentiske tekstur, frie krøller, definerede bølger og en vis bevidst uperfekthed.

Hvordan adopterer man rodet hår?

For dem, der ønsker at genskabe Sabrina Carpenters frisure, er der ikke behov for en professionel frisør: det rodede hårlook er afhængig af en naturligt løs og afslappet effekt. Et par enkle trin er alt, hvad der skal til for at opnå et vellykket resultat.

  • Vælg lufttørring eller brug en diffuser for at bevare hårets naturlige tekstur.
  • Påfør derefter en let stylingmousse eller tekstureringsspray for at tilføje volumen og bevægelse.
  • Afslut ved forsigtigt at krølle længderne med fingrene i stedet for med en kam.

Målet er at opnå en bevidst naturlig frisure med en perfekt udformet spontan effekt.

Med sit fødselsdagslook omfavner Sabrina Carpenter fuldt ud den naturlige skønheds tilbagevenden. Sangerinden bekræfter sin stilistiske indflydelse ved at genoplive en trend, der hylder teksturer, materialer og autenticitet.

Justin Timberlake hylder Jessica Biel på Mors Dag med sjældne familiebilleder

