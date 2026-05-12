Med et "2000'er"-look tiltrækker Sydney Sweeney sig opmærksomhed.

Hvis du ser den nye sæson af "Euphoria", har du uden tvivl bemærket DET look, der har skabt opmærksomhed de sidste par dage. Sydney Sweeney, der spiller Cassie Howard i den populære HBO-serie, har lige haft endnu en længe ventet optræden i afsnit 5. Et billede, der er delt af den officielle @euphoria Instagram-konto, viser dette ultra-årgang-sommerfuglelook, der straks satte fansene i brand.

En sommerfugletop lige fra 2000'erne

På billedet, som serien har delt, ser vi den amerikanske skuespillerinde og producer Sydney Sweeney backstage sammen med den amerikanske skuespillerinde og model Alexa Demie, der spiller Maddy Perez. Begge har en meget poleret stil, der er tro mod seriens modeånd.

Skuespillerinden Sydney Sweeney bar en Blumarine-kreation: en let kjole, sandsynligvis lavet af lyseblå chiffon, broderet med perler og funklende rhinsten. Kjolen har et tydeligt 2000'er-look med en sommerfugledetalje ved halsudskæringen, tynde stropper og en tætsiddende silhuet. Hendes hår og makeup var perfekt koordineret: platinblonde krøller, pandehår, smoky eyes og mørkelilla læber.

Det store comeback af "sommerfugletoppen"

Dette look gjorde et så stærkt indtryk, delvist fordi det er en del af en trend, der gør et stort comeback. Den berømte "sommerfugletop" formet som sommerfuglevinger er et af de ikoniske modestykker fra 90'erne og 2000'erne. Mariah Carey gjorde det til sin signaturstil dengang, og beklædningsgenstanden har siden været forbundet med en hel generation.

I dag gør sommerfugletoppen et stort comeback. Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber, sangerinde og sangskriver Dua Lipa og den sydafrikanske sangerinde Tyla har allerede taget den til sig, hver på deres egen måde. Med Cassie Howard fra serien "Euphoria" tilføjes en ny dimension: den umiddelbare popkultur, øjeblikkelig omtale på sociale medier. Når en så populær karakter som hende bærer et stykke tøj, tager hele trenden fart igen.

En bølge af entusiasme på sociale medier

Fans reagerede hurtigt på opslaget, der blev delt af showets officielle konto. "Ikonisk", "Cassie er på sit modetop", "dette look er prentet i min hukommelse" ... Mange roste det kreative look og Sydney Sweeneys præstation. Hun fortsætter med at påtage sig ambitiøse projekter og bekræfter sin status som en stigende stjerne i Hollywood, der er i stand til at jonglere med krævende dramatiske roller og meget omtalte optrædener.

Med dette sommerfugleinspirerede look direkte fra 2000'erne leverer Sydney Sweeney en af de mest mindeværdige optrædener i Euphorias tredje sæson. Med en blanding af nostalgisk nik, et dristigt modestatement og et narrativt budskab bekræfter dette valg én ting: i "Euphoria" er mode en karakter i sig selv.