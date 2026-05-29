I et sort "gotisk" look skabte Karol G furore på den røde løber

Anaëlle G.
Ved American Music Awards (AMAs) i 2026 valgte den colombianske latinamerikanske trap- og reggaeton-sangerinde Karol G en mørk æstetik. Hun satte den røde løber i brand i en top, der inkluderede et sort outfit i to dele.

En mørk silhuet til American Music Awards

I Las Vegas ankom Karol G til den 52. American Music Awards i et decideret mørkt outfit. Hendes outfit bestod af en top og en matchende sort bobleskørt. Toppen med de revne ærmer blev båret over en trekantet bralette, der blottede hendes mave. Som accessories valgte Karol G lange turkise øreringe.

På skønhedsfronten skabte hårstylist Cesar Deleon Ramirez saltvandslignende krøller, der faldt frit ned over hendes skuldre. Hendes makeup fandt en balance mellem blødhed og intensitet: en slikrosa blush påført hendes kindben og midten af hendes læber, i kontrast til en røget øjenskygge. Et dygtigt samspil af kontraster, der perfekt komplementerede resten af hendes outfit.

En prestigefyldt pris og en bemærkelsesværdig præstation

Karol G's aften sluttede ikke på den røde løber. Senere samme aften blev hun hædret med International Artist Award of Excellence, uddelt af John Legend – et karrierehøjdepunkt. Til lejligheden skiftede hun til en perlebesat bandeau-top med én skulder og en asymmetrisk mesh-miniskørt, suppleret af gennemsigtige pumps med åben tå.

Det var i dette outfit, at hun også optrådte med sit hit fra 2025, "Ivonny Bonita", på scenen. Ceremonien i MGM Grand Garden Arena, der var vært for den amerikanske rapper Queen Latifah, samlede andre kunstnere som det amerikanske pigeband Katseye, den britiske rocksanger og musiker Billy Idol og den australske countrysanger og guitarist Keith Urban.

Med transparens, dekonstruktion og gotiske accenter udviste Karol G endnu engang sin stilistiske dristighed. Prisvindende og anerkendt forvandlede hun AMA-aftenen til en sand indvielse, både på den røde løber og på scenen.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
"En betagende naturlighed": Som 50-årig stråler Ali Larter uden makeup

