"Storslået": Nicole Kidman tør bære en spektakulær nederdel på den røde løber

Nicole Kidman oplyste New York-premieren på "Scarpetta" med et ultra-chic, helt sort look. Den australske skuespillerinde fangede alles opmærksomhed og beviste endnu engang sit absolutte mesterskab på den røde løber.

Et sofistikeret sort jakkesæt

Til arrangementet på Regal Union Square bar Nicole Kidman en overdimensioneret sort dobbeltradet blazer med guldknapper, kombineret med en sort nederdel udsmykket med fine fjerdetaljer. Denne spektakulære, lette og teksturerede nederdel tilføjede et luftigt touch til blazerens maskuline skræddersyede look. Sølvringe fuldendte ensemblet med elegance.

Bølget hår og en naturlig udstråling

Hendes løse, bølgede blonde hår indrammede et strålende ansigt, mens diskret makeup fremhævede hendes naturlige udstråling. Nicole Kidman udstrålede selvtillid og ubesværet Hollywood-charme, da hun poserede med den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Jamie Lee Curtis, hendes medspiller i "Scarpetta", hvor hun portrætterer den strålende retsmediciner Kay Scarpetta.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nicole Kidman (@nicolekidman)

"Storslået": fans er i ærefrygt

Reaktionerne strømmer ind på de sociale medier: "Storslåede Nicole, altid så elegant," eller "Denne nederdel er spektakulær, du ser perfekt ud." Fans roser hendes dristighed og hendes evne til ubesværet at blande skrædderi og femininitet.

Scarpetta: en thriller, der lover at blive eksplosiv

Amazon Prime Video-serien, der er tilgængelig fra 11. marts, viser Nicole Kidman opklare højteknologiske forbrydelser sammen med Jamie Lee Curtis (hendes søster Dorothy) og Ariana DeBose. Under premieren talte Nicole varmt om sine døtre: " De vil fortælle mig, hvem de er."

Med sin fjerskørt og overdimensionerede blazer skabte Nicole Kidman et fantastisk helt sort look. Som 58-årig redefinerede hun den røde løbers elegance og beviste, at ægte stil overskrider alder – hvis nogen stadig tvivlede på det.