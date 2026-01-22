Med sit korte hår skaber Selena Gomez furore med et "Marilyn Monroe"-look.

Selena Gomez har endnu engang tryllebundet internettet. Den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde, producer og iværksætter delte for nylig en serie billeder på Instagram ledsaget af en simpel kommentar: "Kort serie 💇‍♀️". En kort besked, men nok til at udløse en lavine af entusiastiske reaktioner.

Et retro Hollywood-look

"Lose You to Love Me"-sangerinden viser sin nye korte frisure frem. På billederne ser Selena ud til at være pakket ind i et hvidt håndklæde og afsløre sin retro-bob med pandehår, tydeligt inspireret af Marilyn Monroe. Let krøllede brune lokker, et strejf af pink blush og en elegant læbestift fuldender looket.

Denne "Old Hollywood"-stil er ikke tilfældig. Selena Gomez havde allerede påbegyndt denne transformation ved Golden Globes 2026 i starten af januar. Hun så fantastisk ud i en sort fløjlskjole fra Chanel, prydet med hvide fjer og silkeblomster. En spektakulær kreation, der krævede over 300 timers arbejde, og den legemliggjorde al den klassiske Hollywoods elegance. Denne nye fotoserie følger den samme inspiration: en klar hyldest til filmikonerne fra 1950'erne, fra Marilyn Monroe til Dorothy Dandridge.

Et sandt modeikon

I flere måneder har Selena Gomez eksperimenteret mere med sit image. Sidste december strålede hun allerede i en glitrende, frynset discokjole fra Dôen, fotograferet af hendes stylist Erin Walsh. Walsh, der også fungerer som moderådgiver for den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway og den indisk-amerikanske skuespillerinde, manuskriptforfatter og producer Mindy Kaling, har med succes udviklet sangerindens stil mod en chik, retro og romantisk æstetik.

Dette nye kapitel synes også at afspejle Selena Gomez' nyfundne ligevægt, efter at de giftede sig med produceren Benny Blanco i efteråret 2025. Det meget private par deler sjældent glimt af deres privatliv, men de skjuler ikke deres tætte bånd. Mellem et fredeligt kærlighedsliv og kunstnerisk opfyldelse synes Selena at have fundet formlen for lykke.

Med denne korte frisure inspireret af divaerne fra det gamle Hollywood bekræfter Selena Gomez sin status som et moderne ikon: elegant og dybt autentisk. Mere end blot en hårforvandling illustrerer hendes nye look en kvinde, der fuldt ud omfavner sig selv – en blanding af nostalgi og fornyelse.