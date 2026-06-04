Som 59-årig bringer Salma Hayek tilbage i rampelyset et par bukser, der ikke er universelt beundret.

Ved en tennisbegivenhed på Roland-Garros gjorde den mexicansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinde, instruktør og producer Salma Hayek et modeoptræden, der siden har delt meninger på sociale medier.

En meget elegant tennisaften på Roland Garros

Parret (Salma Hayek og hendes mand François-Henri Pinault) blev fotograferet på tribunen ved Paris-turneringen, hvor de så kampen mellem Tysklands Alexander Zverev og Hollands Jesper de Jong. Salma Hayek valgte et afslappet look: en tætsiddende sort top med rund halsudskæring, albuelange ærmer og diskrete kontrasterende røde og grønne detaljer ved kraven. Hendes mørke hår var sat op i naturlige krøller med et par sølvfarvede detaljer, og hun bar kantede sorte solbriller, en lys rød flettet lædertaske og kraftige sorte sandaler pyntet med sølvudsmykninger.

De splittende "bukser": lange læderbermudashorts

Det var endnu et stykke tøj, der virkelig fangede alles opmærksomhed: lange sorte læderbermudashorts, skåret lige under knæet. Denne længde, et sted mellem dresshorts og cropped bukser, vakte straks debat. Senere samme aften tilføjede Salma Hayek en sort ruskinds-avisboykasket, endnu en nik til den nuværende europæiske sportswear-chic trend.

På sociale medier strømmede kommentarerne straks ind. For nogle tilbød den et strejf af europæisk elegance, der mindede om de mest sofistikerede parisiske silhuetter. For andre var det et "uflatterende" snit, der blev anset for at være "for langt til at være chikt" og "for kort til at være flatterende". Det er værd at huske, at kvinders kroppe og udseende ikke bør være genstand for offentlig debat: enhver kvinde er fri til at klæde sig, som hun vil, alt efter sin smag, komfort og identitet.

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En trend med bermudashorts

Især lange bermudashorts har gjort et stærkt comeback i de seneste sæsoner. Set på catwalks og gader, er de blevet adopteret af alle de indflydelsesrige personligheder inden for international mode, fra Hadid-søstrene til Hailey Bieber og Tracee Ellis Ross. Dette beklædningsgenstand er dog fortsat et af de mest omdiskuterede. Salma Hayeks valg af lædershorts er sigende: materialet giver den struktur, snittet har brug for, og den merværdi, der følger med et beklædningsgenstand, der næsten minder om bukser. En europæisk elegance, der er både sporty og elegant.

Fra Cannes til Roland-Garros, en måned dedikeret til elegance

Salma Hayeks optræden ved Roland-Garros forlænger en særlig succesfuld fransk periode. Få dage tidligere, i Cannes, havde hun udmærket sig ved Kering Women in Motion Awards - hendes eneste officielle optræden i de to uger - i en asymmetrisk blå wrap-kjole med et bredt pandebånd, en diskret hyldest til Brigitte Bardot.

Med denne seneste optræden beviser Salma Hayek, at "moderisiko" er en essentiel del af hendes stil. Ved at vælge lange sorte læderbermudashorts omfavner hun ubesværet et stykke tøj, der deler meninger – og etablerer subtilt en signaturstil, der er unik for hende.