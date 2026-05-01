Dette modevalg fra sangerinden Demi Lovato udløser en bølge af reaktioner

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Demi Lovato debuterede som hovednavn i Madison Square Garden den 24. april 2026 som en del af sin "It's Not That Deep"-turné. Selvom showet blev rost universelt, var det især hendes scenelook, der udløste en bølge af reaktioner på sociale medier.

Et første hovednavnsshow i Madison Square Garden

Den 24. april 2026 debuterede Demi Lovato som hovednavn i et udsolgt Madison Square Garden i New York City som en del af sin "It's Not That Deep"-turné. Det to timer lange dance-pop-show, bygget op omkring hendes seneste album, bød på overraskende optrædener af hendes mand Jutes og JoJo Levesque samt coverversioner af hendes største hits – fra "Heart Attack" til "Stone Cold" og "Give Your Heart a Break". Det var en aften, der vil forblive prentet i hendes mest hengivne fans' hukommelse.

Et blågrønt look, der tiltrækker alles øjne

Til denne ikoniske date valgte Demi Lovato et scenelook bygget op omkring en struktureret blågrøn top, kombineret med en blonde-miniskørt med dybe slidser i begge sider. En hvid stola i kunstpels draperet over hendes skuldre tilføjede et strejf af gammeldags Hollywood-drama, der stod i kontrast til den klubklare energi i resten af outfittet. Sorte læderstøvler til lårene og retro-solbriller fuldendte et look designet til at gøre et varigt indtryk – og det gjorde det bestemt.

Demi Lovato delte en karrusel af billeder og videoer, der kroniserede sine optrædener i Madison Square Garden, og nogle billeder udløste straks en byge af kommentarer - mellem entusiastiske fans og mere delte iagttagere om hendes scenelook.

Et show, der fuldt ud omfavner "Det er ikke så dybt"-æstetikken

Turnéen er bygget op omkring en industriel, rave-orienteret æstetik med prangende lys, et Steadicam bag scenen og stemningsfuld koreografi – i en stil, der minder om tiden efter Brat. På scenen brugte Demi Lovato også et tøjstativ og viste sine forskellige musikalske epoker frem for New York-publikummet, fra hendes Disney Channel-dage til i dag. Det blågrønne look med en høj slids passer perfekt til denne æstetik og er helt i overensstemmelse med albummet.

En blågrøn top, en høj slids, hvid kunstpels – Demi Lovato gik bestemt ikke efter subtilitet i Madison Square Garden. Og resultatet, både på scenen og på sociale medier, var præcis, hvad hun havde i tankerne.